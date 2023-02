Vetar el porno ‘online’ a los niños es posible

Francia trabaja para vetar el acceso a la pornografía en internet a niños y adolescentes a partir de septiembre, implementando un certificado digital que acredite la mayoría de edad del usuario como requisito para ingresar en este tipo de sitios. A pesar de que en Francia, al igual que en España, está prohibido mostrar este tipo de contenidos a menores, los franceses acceden a su primera página porno a los 11 años, ya que en realidad a lo único que están obligados estos servidores es a preguntar la edad de nacimiento o si se es mayor de edad, datos sobre los que se puede mentir fácilmente.

Los especialistas gallegos en ingeniería informática y nuevas tecnologías aplauden la propuesta francesa, que ven como una oportunidad para construir una sociedad informática más humanista y más segura, que salvaguarde los derechos de todos, especialmente los de los más vulnerables, que son los menores. Para Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII) de España y del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), es necesario que haya mecanismos que puedan acreditar de forma fehaciente la edad del usuario a la hora de acceder a determinados servicios de internet al igual que sucede en el mundo físico.

“Lo que quiere hacer Francia es un ejemplo claro de cómo el avance tecnológico no tiene que generar dificultades ni riesgos en una población tan sensible como es la infantil, sino todo lo contrario, al igual que dotamos de herramientas de acceso universal a todos los servicios, también podemos, desde el sector tecnológico, dotar de herramientas para controlar ese acceso”, afirma.

Según Suárez, también demuestra la especial sensibilidad que tiene Europa, en este caso Francia, por la privacidad y la seguridad en internet. Y disponemos de la tecnología para hacer de internet un lugar cada vez más seguro. Una herramienta prometedora en este sentido es 'blockchain' (cadena de bloques), conocida popularmente por su uso en las transacciones con criptomoneras. Sin embargo, 'blockchain' tiene múltiples utilidades, como la gestión de la identificación y la autenticación digital así como el almacenamiento y administración seguros de estas identificaciones digitales tanto para empresas como para usuarios finales. “Esto es una oportunidad para el sector tecnológico y creo que España tiene una oportunidad de la mano de tecnologías como esta, en la que se está liderando un cambio y una disfunción tecnológica”, alega.

Precisamente ayer, con motivo del Día Internacional de Internet Seguro, el presidente del CPEIG hacía hincapié en la importancia de la ciberseguridad, privacidad y el uso seguro de las TIC en el entorno de los menores, y abogaba por la educación informática de los chavales tanto en el seno familiar como en el educativo, al mismo tiempo que el sector de la tecnología debe desarrollar proyecto que garanticen la privacidad y seguridad desde el minuto cero.

Para Víctor Salgado, abogado especialista en derecho TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), es necesario implementar controles para acceder a determinados contenidos en internet, ya que, en estos momentos, aunque para entrar en algunos servicios se exige la mayoría de edad, en la práctica no hay forma de verificarlo. “Si tuviera todas las medidas y todas las salvaguardas, la propuesta de Francia sería un buen sistema. Creo que al igual que en el mundo físico hay que acreditar ser mayor edad con el DNI para entrar en discotecas, consumir alcohol o acceder a productos como el tabaco, en el mundo digital debería poder hacerse también”, afirma.

Sin embargo, la principal preocupación es que en el momento que se pide una identificación para acceder a un determinado servidor o contenido puede quedar registrada, lo que contraviene la ley de protección de datos, al vulnerar el derecho a la privacidad e incluso a la propia intimidad de las personas. Además, podría quedar un rastro de esos datos personales, que podrían ser jaqueados o incluso empleados por los responsables de esos sitios de forma no lícita.

Según el abogado, para no vulnerar la normativa europea de protección de datos, el sistema que se emplee no deberá, en ningún momento, identificar ni dejar ningún rastro de la persona. Para garantizar que esto es así, la ley europea contempla la realización de una evaluación de datos previa a su puesta en práctica. “Esta evaluación es la que dictaminará si supone o no un alto riesgo para la privacidad y la intimidad de las personas”, apunta el abogado, a quien le preocupan los posibles fallos en la seguridad que pueda tener el sistema y que pueda derivarse en una filtración de datos, una de las principales amenazas para la seguridad de las identidades –solo en 2019 los hackers accedieron a más de 7.900 millones de registros de consumidores en el mundo–. Otra desventaja es la limitación de su efectividad, ya que Francia podrá obligar a sus empresas a implementar esta tecnología, pero no a las que tengan base en otros países y que, por tanto, quedarían fuera de ese control.

Estudio sobre el uso de internet en los jóvenes

Según el estudio “Impacto de la tecnología en la adolescencia”, realizado por el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Unicef, la media del primer móvil en Galicia es de 11,3 años: el 97,7% de los adolescentes dispone de wifi en casa; el 92% tiene móvil con acceso a internet y nueve de cada diez se conecta todos los días. Asimismo, cinco de cada diez duermen con el móvil en la habitación y uno de cada cinco se conecta a partir de las doce de la noche. Según el mismo informe, el 40,3% de los menores reconoce que alguien le ha enviado mensajes de contenido erótico/sexual y un 13,7% lo ha enviado, mientras que un 9,8% afirma haber sido presionado para ver fotos o vídeos de esta naturaleza.

No estar presente en redes sociales es un hecho excepcional para los estudiantes gallegos de la ESO: el 97,9% está registrado en alguna red social y el 80,5%, de hecho, está registrado en tres o más redes sociales. Aunque es necesario resaltar que seis de cada diez tienen más de un perfil en una misma red social, perfiles que utilizan selectivamente para familia y conocidos o para grupos de iguales.

Así, cinco de cada diez, esto es, un 53,6%, contactaron con desconocidos a través de Internet, chats o redes, y un 54,1% aceptó a desconocidos en redes sociales. Las prácticas del 'sexting' y el ciberacoso son cada vez más habituales, siendo identificadas por los propios adolescentes como los principales riesgos que presenta la tecnología: cuatro de cada diez encuestados asegura recibir alguna vez mensajes de contenido erótico/sexual, uno de cada diez recibió –a través de redes, chats, Internet o videojuegos- una/una proposición sexual por parte de un adulto, y dos de cada diez podrían estar sufriendo ciberacoso.

También preocupan el juego y las apuestas en línea, ya que si estima que 3.000 estudiantes de ESO en Galicia lo hicieron alguna vez en su vida; el 45,5% de ellos dice que su motivación fue a ganar dinero. Y, aunque un 22,6% de los encuestados asegura tener discusiones con sus padres, madres o cuidadores por la tecnología por lo menos una vez a la semana, el informe constata que solo al 34,9% les ponen límite/límites o normas sus padres sobre el uso de internet o las pantallas.

El consumo precoz de pornografía preocupa a los expertos por el gran impacto negativo que tiene en el niño y adolescente: desde alteraciones en el comportamiento, el estado de ánimo y la conducta sexual –y en los más pequeños ansiedad e incluso trauma–, hasta aislamiento social o dificultad en las relaciones interpersonales y la construcción de una imagen instrumentalizada de la mujer.