Sanidad abre la vacunación de la cuarta dosis a toda la población: ¿quién debe vacunarse?

La incidencia de Covid-19 está estabilizada en torno a entre 100 y 200 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años (en concreto 158 en el último registro), es decir, muy lejos de los picos de incidencia que se alcanzaron en los pasados inviernos, pero sin que el virus haya desaparecido de nuestras vidas. Todavía sigue infectando a mucha gente pero gracias a la vacunación cada vez menos personas requieren ingreso hospitalario.

Sin embargo, la irrupción de otros virus que en años anteriores estaban más atenuados debido al uso de mascarillas y la distancia social, como la gripe o la bronquiolitis, junto al coronavirus, todo ello está provocando una gran ola de contagios y poniendo en jaque las urgencias hospitalarias. En este contexto, la Comisión de Salud Pública ha abierto la vacunación de la cuarta dosis frente al covid a toda la población, con las siguientes indicaciones:

1. ¿Quién puede vacunarse?

Prácticamente todo el que quiera. En concreto la Comisión de Salud Pública, formada por los expertos del Ministerio de Sanidad y las comunidades, señalan que se "podrá vacunar a los menores de 60 años sin factores de riesgo que lo soliciten por razones administrativas o por otros motivos, no existiendo contraindicación". Esto significa que se podrá vacunar todos aquellos que lo necesiten para viajar a un país que exija las cuatro dosis, o que convivan con una persona vulnerable y quieran protegerla o tengan un trabajo de riesgo... Incluso las personas que quieran blindar su protección podrán solicitar una cita en su centro de salud y si el profesional sanitario no les indica lo contrario, podrán inmunizarse porque la nueva dosis está autorizada y "no está contraindicada".

2. ¿Debo vacunarme si no tengo otros problemas de salud?

La Comisión de Salud Pública ha reiterado que lo más importante es que se vacunen con el nuevo pinchazo las personas vulnerables, es decir, los mayores de 60 años, personas residentes en centros de mayores, personal sanitario y menores de 60 pero con "factores de riesgo". Para todos estos grupos se inició la campaña de vacunación de la segunda dosis de recuerdo el 26 de septiembre.

Y, ahora que Sanidad ha abierto la vacunación al resto de la población, es algo voluntario y permitido por "razones administrativas u otros motivos". Pero epidemiólogos como Quique Bassat recomiendan hacerlo. "Toda aquella persona que no haya recibido la segunda dosis de refuerzo en mi opinión debería ponérsela", señala.

3. ¿Los niños deben inmunizarse?

Los expertos de Sanidad y las comunidades han dado a su vez el paso de "recomendar" la vacuna pediátrica a los menores entre seis meses y cinco años que tengan "condiciones de riesgo", es decir, que sufran enfermedades que les predispongan a sufrir Covid de manera grave.

4. ¿Cómo va la campaña de vacunación de las dosis de refuerzo?

Avanza pero no al mismo ritmo que cuando se inició la vacunación frente a la Covid. Así, el número de personas con la pauta completa (dos pinchazos y uno en el caso de Janssen) es del 92,9%, lo que hace que España sea uno de los países con mayor nivel de inmunización. Pero la primera dosis de refuerzo o tercer pinchazo solo lo tiene el 55% de la población, sobre todo las personas mayores de 60 años, que sí que se concienciaron de su necesidad y el 92% de la población acudió hace unos meses a recibir la inmunización. Sin embargo, la cuarta dosis, que comenzó a administrarse a finales de septiembre, solo la tiene el 49,9% de los mayores de 60.

5. ¿Por qué es importante que refuercen su inmunidad las personas mayores?

Porque por encima de los 60 años "hay más riesgo de mortalidad por Covid, hay varios estudios que lo dicen", señala Pere Domingo, internista del Hospital de Sant Pau. El problema es que la gente "está cansada" y ya no se toma tan en serio la vacunación. Por eso, el especialista considera que las autonomías o el Ministerio deberían hacer más campañas publicitarias que promuevan el nuevo pinchazo. "Si usted tiene más de 60 años corre un riesgo por la Covid. Póngase una dosis de recuerdo; la mejor manera de no morir por esta enfermedad es tener un nivel de anticuerpos lo más elevado posible”, señala.

6. ¿Las vacunas que se ponen ahora, qué ventajas tienen?

Los sueros actuales están preparadas para luchar contra la variante Ómicron y sus subvariantes, por lo que "son mejores" y más "cercanas al virus que circula en la actualidad", según subraya Bassat. Como los antígenos de primera generación, no evitan la infección pero sí el riesgo de sufrir la enfermedad de manera grave. Y, las sucesivas dosis de recuerdo se basan en que la inmunidad va disminuyendo con el paso del tiempo.

7. ¿Qué puede hacer la población para protegerse del actual coctel de virus?

Además de vacunarse frente a la Covid, para protegerse del contagio de este y otros virus que esté invierno están circulando con especial incidencia, los expertos recuerdan la necesidad de llevar mascarilla en el transporte público, que sigue siendo obligatoria aunque mucha población haga caso omiso. Asimismo, recomiendan usar el tapabocas cuando haya aglomeraciones y quedarse en casa o reducir las interacciones si se tienen síntomas de estar contagiado