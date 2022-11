La ILP del Mar Menor se cuela en la cumbre del clima en Egipto

Que los ecosistemas alcancen el estatus de persona es la última revolución en la protección ambiental. Los derechos propios de un río, lago, parque u otros espacios protegidos no es novedoso, pero su impulso está siendo determinante en los últimos tiempos. Tanto es así que a lo largo de estos años recientes las cumbres internacionales por el clima han dado más protagonismo a las iniciativas que persiguen dotar de personalidad jurídica a un hábitat natural.

El Mar Menor, y sus flamantes nuevos derechos, tendrán su papel principal en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que este año se celebra en Sharm El Sheikh (Egipto). Este viernes la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y promotora de la Ley para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor, Teresa Vicente, ofrecerá una charla en el pabellón de Canadá para exponer cómo se impulsó la personalidad jurídica de la laguna.

Paso a paso, lo que comenzó como una iniciativa legislativa popular y acabó siendo ley nacional ha captado la atención de numerosas organizaciones y entidades sociales y ambientalistas del mundo, entre ellas Naciones Unidas (ONU). En concreto, Vicente ofrecerá una ponencia centrada en los derechos de la naturaleza y la figura de la personalidad jurídica otorgada a los ecosistemas.

Canadá logró hace poco más de un año que el río Magpie, al norte de la región de Quebec, obtuviera también derechos propios. Este país de América del Norte, que también pisa Estados Unidos, busca ser otra ‘persona legal’. Vicente destaca que en muchos de los casos donde se ha logrado aprobar este tipo de protección han sido impulsados por comunidades indígenas. "El Mar Menor es el único espacio natural de Europa con derechos reconocidos, por lo que tiene un papel muy protagonista en esta cumbre".

Esta ponencia pondrá también el foco en la protección del río Nilo, el segundo más largo de la Tierra, y que, aprovechando la cita en Egipto, se hablará de cómo preservar este cauce siguiendo los mismos pasos que la laguna salada.

La promotora de la ILP del Mar Menor estará acompañada del profesor de Derecho Administrativo de la UMU, Eduardo Salazar, y en la agenda también está prevista otra ponencia para el próximo lunes 14 de noviembre para detallar la iniciativa de los derechos de la albufera murciana.

Ambos llegan de participar en una cumbre de la organización internacional Global Alliance for the Rights of Nature celebrada en Siena (Italia).

Eventos extremos

"La humanidad tiene elección: cooperar o perecer". Con esta frase el secretario general de la ONU, António Guterres, inauguraba la cumbre del clima en Egipto en medio de una fuerte tensión entre los países participantes por los objetivos ambientales marcados para los próximos años.

Sucesos meteorológicos extremos, subida de las temperaturas, el deshielo de los polos o la crecida de los océanos son ya problemas visibles que los expertos y los negociadores de los casi 200 países participantes quieren volver a poner encima de la mesa para buscar soluciones y compromisos. Estos efectos se van notando en la Región de Murcia, con mayor frecuencia de lluvias torrenciales o episodios más largo de las olas de calor.