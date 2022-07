El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, advierte de las repercusiones que tendrá el llamado síndrome del “long covid“ (covid persistente) para la sociedad y para el mercado laboral así como para el sistema sanitario en Alemania.

“No tenemos la capacidad para tratar los muchos casos que habrá. No tenemos suficientes médicos especializados ni suficientes capacidades de terapia y todavía no hay medicamentos adecuados”, dijo Lauterbach en una entrevista con el semanario “Die Zeit”. Los problemas relacionados con el “long covid“, según Lauterbach, suelen subestimarse y sus repercusiones no solo afectan a quienes lo padecen y al sistema sanitario sino que pueden afectar también al mercado laboral. “También es algo relevante para el mercado laboral porque muchos lamentablemente no volverán a tener la misma capacidad de trabajo”, señaló. Espera que pronto llegue una vacuna que ataque específicamente las variantes recientes.