El nuevo disco de Tanxugueiras ya tiene fecha de lanzamiento: el esperado trabajo verá la luz el próximo viernes 29 de julio y será presentado de forma oficial el 6 de agosto, en el SonRías Baixas de Bueu.

Todavía no hay nombre ni portada, pero Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro ya han presentado la campaña de preventa de su tercer trabajo discográfico con el lema Plataforma de Afectadxs polo Novo Álbum de Tanxugueiras, un guiño del trío de cantareiras a su comunidad de fans para combatir el 'tanxumono', que entre otros síntomas provoca “o tembleque pandeireteiro nunha das mans ou aturuxar máis de tres veces ao día sen motivo aparente”.

“Non temos a portada, non temos o nome do disco e, como sigamos así, non imos ter vergoña. Pero se cres que somos un investimento máis seguro que as criptomoedas, xa podes apoiarnos coa prevenda do disco”, afirman las artistas en la nota de presentación.

La original campaña incluye vídeos con declaraciones de las afectadas por el 'tanxumono', entre ellas una abuela, el DJ y periodista Carlos Crespo, las ocas de Olaia e también Laura, la responsable de 'merchandising' de Tanxugueiras.

A lo largo de los últimos meses, ya hemos podido escuchar los singles 'Desidia', 'Pano Corado', 'Averno', 'Figa', 'Midas' y 'Terra', que formarán parte de este nuevo disco que Tanxugueiras ya está avanzando en sus directos de la Xira Midas y a cuya prevenda se puede acceder tanto desde la propia web de la Plataforma de Afectadxs como de la página de La Casa del Disco.

Nuevo sencillo en la noche de San Xoán

Por otra parte, las y los fans de Tanxugueiras tendrán una nueva oportunidad de combatir su 'tanxumono' en San Xoán, la 'noite meiga' por antonomasia. Es la fecha elegida por el trío para presentar, a las 00.00 horas del 24 de julio, su nuevo sencillo 'Seghadoras', acompañado del imprescindible videoclip.