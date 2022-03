En el CIFP Manuel Antonio están de celebración. Sergio Martínez, alumno de este centro integrado de formación profesional, es número uno en España en la categoría de Recepción Hotelera. Acaba de ser recibido en el centro, con honores, tras su excelente papel en las pruebas nacionales. Ahora, a prepararse para representar a España en Europa. Será en 2023.

Pruebas duras

Tras ganar el concurso autonómico (GaliciaSkills), en el que compite alumnado de los centros gallegos, Martínez ha demostrado también sus destrezas en la competición nacional (SpainSkills). Y no era nada fácil, casi tres días de pruebas con los mejores estudiantes en dicha rama procedentes de las distintas comunidades autónomas. El jurado nacional decidió que este joven vigués es el mejor recepcionista en formación del país. Y esta distinción en el campeonato SpainSills lo sitúa en una situación inmejorable para enfilar su futuro laboral.

Prácticas en Mallorca

En principio hará prácticas en un hotel de Mallorca, según apuntan desde el centro. Además, representará a España en la competición europea, que en principio iba a celebrarse en San Petersburgo pero, dada la situación por la guerra en Ucrania, es muy probable que cambien el lugar de celebración de las olimpiadas de FP, con jóvenes de diferentes países que destacan en sus ramas de estudio

Trayectoria brillante en sector hotelero en este CIFP

Y Sergio Martínez no ha sido el único alumno destacado. La exalumna Ainara Navarro también se llevó el oro autonómico en Recepción Hotelera en su momento, así que en el Manuel Antonio tiene motivos para estar contentos y contarlo.

Muchas horas de prácticas para ganar un concurso así

El tutor que los preparó, Roi Álvarez, así lo demuestra con sus palabras cuando habla del duro trabajo del alumnado. “Sergio es un gran alumno, ahora representará a España en el concurso europeo y en el mundial. El nivel de las pruebas en esta ocasión fue muy alto. Pruebas de recepción en castellano e inglés, de tratar con el cliente, de responder quejas por internet, de resolver problemas de reservas, overbooking, gestión de grupos… No era fácil”, apunta Álvarez, profesor del alumnado que demuestra cada año su nivel en esta materia. Álvarez es titulado en Turismo y en Comunicación Audiovisual. En el ámbito hotelero ha trabajado en la cadena IBIS. “También mi compañero Manuel Abalo tiene un papel muy importante en la preparación, en su parte de marketing, protocolo, relaciones públicas… por ejemplo, fundamental para la gestión de redes sociales, críticas de clientes… etc…”, cuenta Álvarez. También el director del centro, Rubén Otero, destaca el trabajo de alumnado y profesorado. En la recepción todo el centro se unió en un gran aplauso para Sergio.

Así nos hablaba Sergio al ganar el concurso autonómico:

Oro en Recepción Hotelera: "Me encanta la atención al público y los idiomas"

En las pruebas del campeonato Galicia Skills, concurso en el que participan jóvenes de toda la comunidad autónoma que destacan en las distintas ramas de Formación Profesional, hubo sorpresas. En la categoría de Recepción Hotelera una clienta sufrió en desmayo en el mostrador. Era un desmayo fingido. Los alumnos que se sometían a las pruebas debían asistirla, ayudarla, llevarla a un sillón... Era un supuesto para ver cómo reaccionaban, ante la atenta mirada del jurado. "Yo me asusté, la verdad, no me esperaba algo así, pero bueno, bien", expresa Sergio Martínez Calvar, un joven de Vigo, de 19 años.

Él se ha llevado el oro en esta disciplina, tras medirse en estas pruebas de destrezas con alumnado de toda la comunidad autónoma. Estudia Ciclo Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en el CIFP Manuel Antonio. Realizaron seis pruebas: reservas hoteleras telefónicas en inglés, cálculos de reservas, atender quejas de clientes en varios idiomas, gestionar los comentarios sobre el hotel en redes sociales, indicar a los usuarios los monumentos que se pueden visitar en la zona...

Sergio Martínez se ha lucido como recepcionista. El profesor Roi Álvarez lo acompañó en la preparación de las pruebas. Expresa que tiene muchas habilidades para el oficio. El propio Sergio asegura: "Me gusta mucho la atención al público y los idiomas". Y quiere dedicarse a esto.

Los y las que quedaron de primeros en sus respectivas disciplinas en Galicia representarán a la comunidad en la fase nacional, en la que compiten estudiantes de todas las comunidades autónomas y se celebrará en Madrid en el mes de marzo. Galicia Skills es una competición a la que acuden estudiantes de Formación Profesional de toda Galicia y que organiza cada año la Consellería de Educación. Hay varias categorías, por disciplinas, y realizan pruebas durante un día en distintos centros de la comunidad gallega, midiendo sus destrezas en el oficio que han elegido. Compiten jóvenes de distintos centros formativos, bajo la atenta mirada de un jurado experto en la materia, y los que mejor lo hacen se llevan las medallas de oro o de plata. Las pruebas de la categoría de Recepción Hotelera se celebraron en el CIFP Carlos Oroza (Pontevedra).