A incógnita do roubo de bebés e o bisavó represaliado de Iago Aspas, no Festival de Cans

Non hai tanto tempo, en España, producíase nos inicios dos anos 80 o internamento de adolescentes embarazadas. A película “Alumbramiento”, do director Pau Teixidor, afonda na cuestión. El e a guionista do filme, a galega Lorena Iglesias, preestréano no Festival de Cans. Inda que este xoves e sábado haberá cousiñas na aldea do agroglamour, a traca de proxeccións será do 21 ao 25. Neses días, veremos o documental dirixido por Uxía “Acordamos” no que rescatan o bisavó represaliado de Iago Aspas; e a curta do redondelán Hugo Amoedo sobre a diáspora galega e o seu retorno.

Sinala a galega Lorena Iglesias que coñeceu a Pau Teixidor nunha residencia da Academia de Cine. cando “eu quería facer unha comedia universitaria. El traía este proxecto de ‘Alumbramiento’. O filme conta a historia dunha rapaza moi nova embarazada e internada nun reformatorio no 1982. Ela convive con outras compañeiras e descobre que lle queren roubar o bebé. Pau viu un documental sobre isto e conmoveuno así que empezou a buscar máis datos porque é unha viaxe emocional pendente da historia de España que temos que facer para comprender”.

“Este tema conecta con outros actuais como a explotación dos corpos das mulleres e os ventres de aluguer. As que eran internadas nos 80 eran xeralmente mulleres pobres”, reflexiona Lorena Iglesias que dixo si a Pau á proposta de escribir con el a película que se estreará nos cinemas o 7 de xuño.

Fotograma de "Alumbramiento". / Filmax

A guionista lembra que falaron con mulleres que pasaran por esta situación e que lles comentaron que “estaban abandonadas, sen apoio. Tivemos moi en conta na película esa sensación de olvido para construir os personaxes”.

Conta Iglesias que participou no ensaio coas rapazas actrices, de 18 a 20 anos e debutantes, que “teñen realidades diferentes ás dos personaxes. Estiven con elas ensaiando os diálogos unha semana previa á rodaxe”, aclara.

María Vázquez e o resto do elenco na presentación da película "Alumbramiento" no BCN Film Fest. / L.I.

Preestrear en Cans supón para Iglesias un soño cargado de anécdotas. “A unha das actrices chamouna a súa nai hai pouco chorando por teléfono porque cría que ía ao Festival de Cannes, en Francia. Tivo que explicarlle que non era ese certame senón que era incluso mellor”, comenta Iglesias con alegría, unha cineasta con aldea preto de Compostela.

No seu caso, aínda non sabe se por traballo poderá asistir pero a guionista soña con subirse a un chimpín. “É un sitio incrible. Nunca fun pero encantaríame ir este ano. Pau, María Vázquez e a rapaza protagonista, Sofía Milán, tamén van e espero poder acompañalas. É o festival ao que máis me apetece ir. Prefiro Cans que Cannes”, remata.

A guionista de "Alumbramiento", a galega Lorena Iglesias. / L.I.

A proxección de “Alumbramiento” no Festival de Cans é o xoves 23 ás 20.30 horas.

O martes 21, dende as 19.30, se proxectará “Acordamos”, un documental dirixido pola cantante Uxía “e que trata sobre a loita colectiva contra o asoballamento dos fortes”.

Dende Bélxica onde está de xira con varios artistas europeos, explica que a peza “partiu do extinto Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra que xa non existe. Fixemos o “Acorda”, que ía máis sobre a represión, e o “Acordamos”, que xira sobre as ideas da xeración represaliada”.

O documental constrúe un relato a partir de lugares suxeridos por Montse Fajardo, testemuñas e cancións creadas para este traballo.

Unha das paradas é en Sobredo, Tui, onde recordaron o 100 aniversario dos asasinatos no 1922 dos mártires de Sobredo que iniciaran unha protesta labrega para pedir a supresión do pago dos foros. Acompaña un tema moi combativo no que canta Malvela.

O documental tamén se fixa na Fraternidade Mariñeira de Moaña. “Ese espazo foi incautado polos golpistas do 36. É tremenda a historia que aconteceu alí. Contamos que o bisavó de Iago Aspas foi vítima desa represión. Tirárono ao mar cheo de pedras. Impresiona. O tema dese bloque cántao Wöyza”, sinala Uxía.

O seu traballo –coa realización de Lucas Terceiro e guion de Carmen Conde– lembra cando no 1926 na II República se creou a Caixa Rural do Lérez “para non depender da usura dos bancos. Funcionaba de xeito cooperativo. Aí, gravou un tema combativo Son da Rúa” pero tamén a creación da República Federal da Illa de Arousa no 1934 e como foron paseados os seus protagonistas no franquismo.

Fotograma de “Pechar caixas, abrir caixas”, de Hugo Amoedo. | // H.A. / mar mato

Outro traballo que se poderá ver é o do redondelán Hugo Amoedo na sección Furacans, para as curtas de non ficción. Hugo –que se autodefine como “poeta cunha cámara”– gañara nela no 2018 con “Europa”. Agora, presenta “Pechar caixas, abrir caixas”.

Dende Bruxelas, onde traballa na Televisión Pública Belga, presenta a filmación da mudanza do escritor galego residente nesa capital Xavier Queipo. “El e máis eu atopámonos nun grupo cultural de galegos en Bruxelas, Couto Mixto. Varias veces nos cruzamos nunha praza que aparece na película. Falamos de facer algo xuntos pero o que máis me interesou foi cando marchou. Eu comprara unhas bobinas de Super 8 para empezar a traballar nese formato analóxico”, explica Amoedo.

Tras empregar o Super 8, que só rexistra imaxe, convidou a Queipo a escribir un texto que o escritor locutou para a curta. Nel, cóntanos a “barabunta” na que se atopa antes de que chegue o camión da mudanza para recoller as súas pertenzas e a de Cé, o seu compañeiro. “É a primeira morada que sendo nosa, con hipoteca de por medio, deixamos de habitar de xeito voluntario e consciente”, sinala na peza. Nela, tamén fai referencia aos días “felices” alí vividos e de como afronta retornar a Galicia e deixar atrás a cidade.

Na segunda parte, aparece o fillo de Amoedo, un neno pequeno; así como a súa moza en escenas de familia. Estas imaxes veñen acompañadas con textos dos diarios de Hugo. “Descubrín que as dúas partes teñen moita relación entre elas. Na primeira, gardan os recordos en caixas; e a segunda é a creación de recordos que quizais nós mesmos meteremos en caixas se volvemos a Galicia”, sinala o director. “En canto es unha persoa que vives fóra do teu país, do teu lugar, todo se ve desde a óptica de persoa desprazada inda que sexa de motu propio. Non deixa de ser algo doloroso”, reflexiona o autor para, como Jonas Mekas, deixar constancia do que vive.

