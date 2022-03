Mujeres decididas que han roto moldes

Cuando Lourdes Carballo, primera decana del Colegio de Abogados de Vigo, empezó a ejercer sus compañeros de despacho le derivaban los casos relacionados con familia, divorcios... Los temas económicos los llevaban los hombres y, de forma natural, los sociales llegaban a ella. “Los roles estaban muy marcados. Pero es que estaba tan enraizado en la sociedad que se veía normal, tanto en las mentes de hombres como de mujeres. Parecía haber unos papeles determinados en función del género y parecía casi antinatural plantear una ruptura de esos roles”, plantea Lourdes. En el caso de María Luisa Abad, cuando en los años noventa empezaron a preparar los materiales y recursos para introducir la coeducación en los colegios, iniciaban un camino que todavía hoy continúa: hacer entender a la sociedad que el azul no es solo de niños y el rosa solo de niñas. Que todos pueden jugar a todos los juegos, compartir juguetes, sin que existan unos exclusivos para niños y otros para niñas. Así empezaron a crear los primeros recursos para coeducar, en los que las mujeres dejaran de aparecer en las páginas de los libros solo como madres y cuidadoras. “Era todo así, las mujeres aparecían con carritos de la compra y con bebés y los hombres con maletines de trabajo. Había que darle la vuelta a todo y mostrar varios modelos de mujer y de hombre”, cuenta Abad.

Cuando Marisa Paz embarcó por primera vez con su marido “era muy raro ver a una mujer marinera”, apunta. Hoy es vicepatrona de la Cofradía de Cangas, la primera vez que una mujer llega a un cargo en el pósito. Rosa Gómez Limia fue la primera diputada socialista en el Parlamento Gallego. Recuerda, sorprendida, que salió en todos los periódicos. Hoy dirige una asociación en Teo que defiende la igualdad y en la que participan hombres y mujeres. Cristina Álvarez, licenciada en Navegación y Transporte Marítimo, recuerda cuando estaba embarcada en buques y era la única mujer. Cuenta que, con toda naturalidad y amabilidad, sus compañeros le ofrecían ayuda. Cree que por el hecho de ser mujer, si bien la titulación era la misma. Teba García era la única en clase en sus estudios de Soldadura. Le encanta todo lo relacionado con construir. Sin embargo, a la hora de acceder al mercado laboral en estos sectores “es más difícil para la mujer”. África González, inmunóloga, intenta aplicar su forma de entender el liderazgo en todos los equipos en los que trabaja y Lidia Senra es el rostro del Sindicato Labrego Galego. Todas ellas, con naturalidad, inteligencia, trabajo, tesón y esfuerzo, lograron hacer su camino y destacar en sectores muchas veces masculinizados. Mañana será 8M, Día Internacional de la Mujer, y continúan luchando para alcanzar la igualdad plena. Ellas, sin duda, abrieron puertas.

“Dediquei boa parte da miña vida a loitar pola felicidade das mulleres” Rosa G. Limia - Primeira deputada do PSdeG no Parlamento de Galicia

“Cando entrei no Parlamento, en 1988, saín en todos os xornais. Sorprendeume moito. Agora, evidentemente, xa non é novidade unha muller na política”. Rosa Gómez Limia foi a primeira deputada socialista. Estudara ‘Perito Mercantil’. “Despois, con 55 anos, fixen tamén xornalismo”, lembra Gómez Limia.

Naquel momento Rosa traballaba no Concello de Mugardos. “Xa estaba vinculada ao tema da muller porque foi unha cousa que sempre me preocupou. Dediquei parte da miña vida a conseguir que as mulleres foran felices”, expresa Limia. Notaba un trato especial por parte dos deputados naquel tempo? “Non, era como ‘a nena’. Coidábanme”, apunta Rosa, que dende hai case vinte anos é presidenta de “Teenses pola igualdade”, unha asociación que vela polos dereitos das mulleres na que participan tamén homes. “Na actualidade creo que se está retrocedendo en moitos temas. A ‘Ley Trans’ está ofendendo moito a igualdade. A xestación subrogada tamén, o tema da prostitución... Non hay motivos para estar contentas. Hai que seguir loitando. A verdade é que sempre encontramos inimigos”, conta Rosa G. Limia. Engade que o tempo dedicado aos fillos “ten que ser de calidade”.

“Nos noventa preparamos os primeiros materiais para a coeducación” María Luisa Abad - Creou os primeiros recursos sobre coeducación en Infantil

Nos noventa aparecía a coeducación como concepto. “Empezamos a través do Centro de Formación e Recursos (Cefore), con cursos e xornadas de igualdade. Había que preparar os primeiros materiais para poder trasladar a coeducación ás aulas e eu traballei principalmente en Infantil, con outras compañeiras”, comenta María Luisa Abad, docente (na actualidade xubilada).

É autora, con María Isabel Aguilar, do primeiro libro sobre este tema publicado en galego: “Coeducar na educación infantil” (Xerais). Foi en 1996. “Estaba todo por facer. Tocabamos conceptos como sexo-xénero. Tamén os xogos na etapa de Infantil, para que nenos e nenas poideran xogar, sen distincións. O tema das cores, rexeitar o azul só para nenos e o rosa para nenas. Tratábase de empezar a ver o mundo doutra maneira. Explicar que unha nena podía ser atrevida, aventureira e ousada. E que os nenos tamén podían ser sensibles e tenros. Este tipo de cousas... Creo que en coeducación avanzouse moitísimo. Naquel tempo os contos eran un desastre: as mulleres aparecían todas con carriños da compra e bebés e os homes con maletíns de traballo. Agora hai contos e materiais de todo tipo para educar con perspectiva de xénero”, apunta.

“Situacións machistas sempre hai pero eu accedín ao cargo sen problemas” Lidia Senra - Sindicalista agraria ( Primeira secretaria do Sindicato Labrego Galego)

“Eu empecei na loita sindical con 17 anos, participando activamente na loita labrega. No 89 elíxenme secretaria portavoz do Sindicato Labrego Galego”, conta Lidia Senra, o rostro asociado en Galicia a este sindicato e á defensa dos intereses de labregos/as e gandeiros/as.

“Eu teño dito moitas veces que nós vivimos como mulleres situacións de machismo en todas partes. Sen embargo, para acceder ao cargo de responsabilidade no sindicato nunca tivemos dificultades. Outra cousa é, e segue sendo, que a participación é moi masculina. As mulleres non participaban nas reunións nin nos ámbitos de dirección. Eu non tiven dificultades. Propuxéronme os compañeiros para dirixir a portavocía do sindicato e non tiven trabas”, expresa Senra.

Lembra que no ano 90 lanzaron a Secretaría das Mulleres, no sindicato. “Seguímonos reunindo. No seu momento impulsamos, por exemplo, que as mulleres poidesen darse de alta na Seguridade Social (Réxime Agrario) ou que poidesen herdar a titularidade das fincas dos seus pais independentemente dos seus homes. Tamén traballamos en formar as mulleres para asumir cargos”, comenta Lidia Senra.

“Al principio Derecho Mercantil era de hombres y a mí me tocaban divorcios” Lourdes Carballo - Primera decana del Colegio de Abogados de Vigo

“Tomé posesión como Decana del Colegio de Abogados de Vigo en 2015, la primera mujer en ocupar este cargo”, expresa Lourdes Carballo, que ejerce desde 1988. “Todavía hay colegios de abogados en España sin cargos ocupados por mujeres, y también otros en los que ya se ha roto el techo de cristal”, comenta Carballo.

Recuerda que cuando ella empezó en este oficio “había más abogados que abogadas”. “Hace ya tiempo que el censo está más equilibrado y desde hace unos años empieza a haber más mujeres. Y cada año se colegian más mujeres que hombres. En las facultades, mayoría femenina”, cuenta Lourdes, natural de Castro Caldelas, si bien vive desde muy pequeña en Vigo (su padre, también abogado, se trasladó a la ciudad).

“Cuando yo empecé, el derecho mercantil se atribuía más a hombres. A mí me encargaban temas de divorcios, por ejemplo, como si esa parcela fuese para nosotras, era una manera de entender que desarrollamos papeles distintos y van asociados al género. Pero por aquel entonces se consideraba normal”, expresa Lourdes.

“En los estudios de Soldadura era la única chica; es difícil acceder a empleo” Teba García Lozano - Titulada en Interiorismo y Soldadura

“Siempre compaginé estudios y trabajo. Gran parte del tiempo me dediqué a la hostelería. Cursé un FP de Interiorismo, todo lo que tiene que ver con construir me gusta mucho. Después cursé Soldadura en la Escuela Marítima de Bueu, era la única alumna en clase”, explica Teba García, de Vigo. Asegura que no tuvo ningún problema en el ámbito académico. “Para nada, en los estudios, genial con los compañeros”, expresa García.

Comenta Teba que toda su formación “son pasos” para dedicarse y vivir de la manera que le gustaría. “Pienso en un estilo de vida vinculado al concepto de autosuficiencia o autogestión. Poder hacer una reforma si lo necesito, un huertito, energías renovables... eso me gusta”, comenta García. Asegura que en Soldadura “no es fácil”, encontrar trabajo siendo mujer. “Y es un trabajo que pueden desarrollar hombres y mujeres pero en la realidad del mercado laboral no se refleja esto”, apunta. En su caso, quería formarse por intereses personales. “Tanto la soldadura como el interiorismo me van a ayudar a lograr mis propósitos de vida”, expresa.

“Los cargos del pósito siempre han sido hombres; yo soy la primera mujer” Marisa Paz - Marinera y vicepatrona de la Cofradía de Cangas

Era muy joven cuando empezó a ir al mar con su marido. “Al principio sí que era raro ver a una mujer embarcada pero ahora no tanto, ya somos más”, explica Marisa Paz, marinera. Ella es la primera mujer en ostentar un cargo en la Cofradía de Pescadores de Cangas: es la vicepatrona.

“Cuando empecé me preguntaban si le tenía miedo al mar y yo les decía que no”, afirma Paz, que contó con la ayuda de su suegra para el cuidado de sus hijos. “Hubo una etapa en la que vendía pescado en la plaza y ahí los metí en la guardería. El niño tenía solo un mes y la niña 18 días. En esta etapa iban a la guardería y cuando yo iba al mar tenía que dejárselos a mi suegra”, expresa Paz. Es la vicepatrona. “Siempre han sido hombres pero esta vez me tocó a mí y no me supone mucho tiempo. Lo llevo bien. Estoy contenta”, cuenta Marisa, que desde que empezó su vida laboral siempre ha tenido que demostrar sus capacidades y habilidades en un ambiente tradicionalmente masculino, como es el mundo del mar. “Hubo una temporada en la que decidí dejar el barco. Eran muchas horas juntos, con mi marido: en el trabajo y en casa. Y me dediqué al marisqueo. Pasado un tiempo volví al barco”, describe Marisa.

“Nalgún barco era a única muller e sentíame ben cos compañeiros” Cristina Álvarez - Licenciada en Navegación y Transporte Marítimo. (UTM-CSIC)

Licenciada en Navegación e Transporte Marítimo, Cristina Álvarez participou en campañas de 40 días e tamén de dous meses e medio en mares de España, Italia, África ou Estados Unidos. Houbo momentos nos que era a única muller a bordo. “As prácticas da carreira fíxenas en diferentes barcos (petroleiros, gaseiros, de carga xeral...). Teño que dicir que neste tipo de barcos entendían perfectamente que unha muller estivese alí. Si que hai un sentimento un pouco paternalista dos demais cara ti. Tiña 24 anos. Eses detalles de: non o fagas ti que xa o fago eu. Creo que hai boa intención detrás pero bueno, eu daba as grazas e dicía que o podía facer eu, sempre con educación”, expresa Álvarez, que espera volver a embarcar cando a súa nena sea un pouco máis maior. “Creo que avanzamos moito en igualdade pero que nos queda moito por recorrer. Creo que a nivel educativo mentres non se empece a valorar a nenos e a nenas por igual, vai estar difícil conseguir determinados cambios. Imos ter que seguir loitando moito e facénonos valer máis do que nos correspondería”, apunta Álvarez.

“Creamos una sala de lactancia en un centro de investigación en la UVigo” África González - Catedrática de Inmunología. Premio de Igualdad Ernestina Otero 2022

“La visión femenina puede hacer ver el mundo de forma diferente. Cuando fui directora del CINBIO intenté tener otra manera de dirigir: convenciendo, más que imponiendo. Además, por ejemplo, dejé mi despacho para una persona que necesitaba una sala de lactancia. Después hicimos obras para tener la primera sala de lactancia en un centro de investigación, aquí en la Universidad de Vigo”.

África González Fernández es catedrática de Inmunología en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO) de la Universidad de Vigo. Esta doctora en medicina y cirugía, expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, es uno de los mayores referentes de la investigación en Galicia y durante toda la pandemia su voz, como inmunóloga, ha sido fundamental.

“Mi grupo de investigación es mayoritariamente femenino. Creo en la igualdad para tener una sociedad más justa, más libre e independiente”, expresa González, premio de Igualdad Ernestina Otero 2022. “Orgullosa de que Ayuntamiento de Vigo y Concellería de Igualdad me hayan concedido esta distinción, que recibiré el día 15”, concluye González.