La triatleta viguesa Susana Rodríguez Gacio, campeona paralímpica y cuatro veces ganadora de la corona mundial, ha vivido un desagradable e insolidario incidente mientras realizaba sus compras navideñas. Ella misma compartió lo ocurrido en sus redes sociales, con un mensaje en el que pone en valor el comercio local y de barrio frente a las grandes cadenas.

Gacio explica que solicitó ayuda para envolver un regalo en una conocida tienda de juguetes. La campeona paralímpica es prácticamente ciega desde nacimiento, con apenas un 5% de visión en un ojo y un 7% en el otro a consecuencia del albinismo. A pesar de advertir a la dependienta de su discapacidad, esta no accedió a su petición. "Me dijo que no disponen de ese servicio para los clientes. Que, si eso, podía esperar un rato (¿?) a ver si quedaba alguien libre", asegura que recibió por respuesta.

La negativa le llevó a abandonar el establecimiento con su compra sin envolver y dolida por la falta de empatía y sensibilidad demostrada en el trato. "No vuelvo", sentencia en su post en Instagram.

Susana Rodríguez continuó con sus compras en una papelería de barrio, donde sí obtuvo ayuda para envolver sus compras. Y no solo las que había adquirido allí, sino también la que traía de la otra cadena. "¡Me han ganado!", exclama en su perfil social.

La atleta siempre se ha mostrado muy combativa a la hora de alcanzar la igualdad y nunca se ha dado por vencida ante las adversidades. Es habitual ver en sus redes mensajes a favor de las oportunidades para las personas con discapacidad y la empatía hacia ellas.