La vacunación de gripe y COVID solo será simultánea para los mayores de 80 años

El proceso de vacunación contra la gripe y la administración de terceras dosis contra el COVID-19 solo será simultáneo para los mayores de 80 años, según explicó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Los gallegos en este tramo de edad, alrededor de 235.000 personas, serán citados por mensaje SMS a partir del próximo lunes 25 para recibir la dosis de refuerzo contra el coronavirus, siempre que se hayan cumplido seis meses desde el segundo pinchazo. Se les asignará cita en los llamados puntos de cabecera, donde ya recibieron las dos dosis anteriores, y allí se les ofrecerá ponerse también la antigripal.

Posteriormente, serán los ciudadanos de entre 70 y 79 años los que reciban esa dosis de refuerzo. Serán citados una vez que transcurran los seis meses de la dosis anterior. Comesaña adelantó que, aunque “no está cerrado”, “lo más probable” es que se recurra de nuevo a los centros de vacunación masiva para vacunar a esta franja etaria.

Una de las novedades de la campaña contra la gripe, que tiene objetivo proteger al 75% de los mayores de 65 años, es que será secuencial, progresiva: a medida que se incorporen los nuevos grupos al proceso se solaparán con los anteriores, no se cerrará un grupo para iniciar el siguiente. Comenzó el pasado lunes, día 18, con el personal de los centros sanitarios del Sergas y centros privados, y durará dos meses y medio, hasta el 31 de diciembre.

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, recordó que “el virus de la gripe no es pandémico, y desde el punto de vista epidemiológico no hay circulación clara del virus, por eso [el proceso de vacunación] puede prolongarse durante dos meses y medio”.

Preguntada sobre la previsón de la incidencia de gripe este año, condicionada por la pandemia de COVID, Durán explicó que “en el hemisferio sur no hubo casos, pero estamos en una situación distinta: cuando pasó la gripe allí había mucha incidencia de coronavirus y restricciones muy altas. Ahora la comunidad científica está expectante, no hay mascarillas en el exterior, y al circular menos el SARS-CoV-2 puede circular el de la gripe con más libertad respecto al año pasado, en el que hubo cero casos de gripe”. Durán recordó que hay sendos sistemas de vigilancia epidemiológica dirigidos exclusivamente a la gripe, por un lado, y al virus respiratorio sincitial (VRS).

Sobre la posibilidad de que los mayores de 80 años no se percaten de los SMS o no dispongan de móviles, Comesaña señaló que aquellos que no reciban el mensaje “serán llamados” por teléfono. “Tenemos muy bien actualizada la base de datos –terció Durán–. La población entre 70 y 79 años fue citada por SMS y el 93% acudió”, justificó.

La vacunación de los mayores de 80 se realizará en los puntos de cabecera –en Vigo hay una decena de ellos–. Existe la posibilidad de que los mayores de 80 años de las “repescas” se vacunen en su centro de salud, pero no será la regla general. En el área de Vigo se realizará en centros de tamaño medio o centros alejados del de cabecera. Será el servicio de Admisión, no la enfermera, quien realizará las llamadas de repesca.

La dosis extra ya ha sido administrada a 31.793 gallegos de centros sociosanitarios e inmunodeprimidos. Más del 93% de la población diana –mayores de 12 años– está protegida contra el coronavirus y más de un 94% ha recibido al menos una dosis.

La directora general de Salud Pública detalló que este año, como en los anteriores, se han adquirido tres tipos de vacunas, que, sumadas, son 885.800, por las 865.830 del pasado año. “La población diana, por edad, son los mayores de 60 años, especialmente los mayores de 65. También las personas menores de 60 que tengan alguna patología; o las de riesgo, o que le puedan transmitir la gripe a personas de riesgo”.

campaña antigripe

Habrá 900 puntos de vacunación Se vacunará cen centros de Atención Primaria, centros y consultas privadas, residencias, centros penitenciarios.

Objetivo: mayores de 65 años Se busca vacunar al 75% de este grupo y de los sanitarios, así como al 60% de las embarazadas.