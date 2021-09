“Las pandemias se extienden más fácilmente por los transportes, el trabajo y el ocio, y la capacidad para tener vacunas y fármacos a tiempo es más difícil. Antes, si había un brote de ébola en una zona recóndita de África era muy difícil que se extendiera, pero este mundo globalizado es mucho más fácil”, aseguró ayer en el Club FARO la doctora África González, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo (Uvigo), donde presentó “Inmuno Power. Conoce y fortalece tus defensas” (La Esfera de los Libros). En este libro, construido como pregunta-respuesta, la especialista acerca al lector los distintos aspectos de la inmunidad de una manera divulgativa y rigurosa, al tiempo que intenta resolver muchas de las dudas que han surgido sobre el sistema inmunitario, los patógenos –incluido el SARS-CoV-2– y las vacunas a raíz de esta crisis sanitaria. “El sistema inmunitario es el único, junto con el nervioso, que tiene memoria a largo plazo”, explicó la inmunóloga, que empleó el símil de la defensa de un castillo para ilustrar qué células y cómo actúan en la defensa del organismo en caso de un ataque externo y también para explicar qué sucede cuándo el sistema inmunitario no funciona o no lo hace correctamente.

Así, durante su conferencia, respondió a cuestiones como ¿De que nos protege el sistema inmunitario? ¿Cómo influye la edad en nuestras defensas? ¿Por qué, a veces, se vuelven contra nosotros? ¿Tiene solución la alergia? ¿Qué es la inmunoterapia? ¿Qué produce la gripe? ¿Y el cáncer? ¿Qué función tiene la fiebre? ¿Cómo actúa nuestro sistema inmunitario frente al SARS-CoV-2? y ¿Qué son y cómo se obtienen las vacunas?

“Mi intención es que este libro ayude al lector a conocer mejor su sistema inmunológico y a fortalecerlo”, aseguró. Y es que, como detalló, hay factores que influyen en la maquinaria de defensa del organismo que no se pueden modificar, como la edad, el sexo y la genética, pero otros sí lo son y en estos incidió la inmunóloga. Una alimentación sana y equilibrada, una buena calidad de sueño, la actividad física y las vacunas son las clave para mantener en forma el sistema inmunitario. “En condiciones normales, la alimentación que tomamos es suficiente para cubrir las necesidades del sistema inmunitario. Si tomamos vitaminas de más no nos aportarán nada y además, pueden ser perjudiciales. Por ello, no hay que tomar suplementos a menos que sean necesarios”, añadió la conferenciante, que también habló de las enfermedades autoinmunes y de las alergias.

En la conferencia que impartió en el salón de actos del MARCO de Vigo y que estuvo presentada por Carla Reyes, periodista y presidenta de la asociación Executivas de Galicia, la inmunóloga se refirió al tiempo récord en que se han obtenido vacunas contra el COVID-19, un logro que le debe mucho a una mujer: la bioquímica Katalin Karikó, que lleva treinta años estudiando el ARN mensajero.

Sobre la administración de la tercera dosis aseguró que solo es necesaria para determinados grupos vulnerables, como personas inmunodeprimidas, trasplantados y mayores de 80 años, entre otros, pero no para la población general. “Solo lo sería si se ve que las dosis administradas pierden eficacia o si las vacunas que tenemos ahora mismo no protegen contra nuevas variantes. Cuando se recomienda la vacunación a determinados colectivos a veces hay estudios detrás y otras veces te lo encuentras. Por ejemplo, se vio que las mujeres embarazadas empezaban a tener cuadros graves de COVID y que había que vacunarlas preferentemente”, explicó. Y es que en esta pandemia aún hay muchas cuestiones sin respuesta. “No hay nadie experto. Esto es algo nuevo, nadie sabía que iba a pasar y estamos aprendiendo”, sostuvo la inmunóloga, que recordó que no solo el virus muta, también lo hacen nuestros linfocitos B y T.

Sobre el título del libro, explicó que es un homenaje a los alumnos del CEIP Laredo de Chapela, que en una actividad escolar la representaron como una superheroína a la que llamaron ‘África González Inmunopower’. La inmunóloga donará los beneficios de la venta de este libro a una fundación que apoya a familiares y pacientes con síndrome de Marfan, enfermedad rara de la que murió su hermana.

Una “fábrica única” de defensas

A largo de los veinte capítulos y los dos anexos de “Inmuno Power”, la doctora África González resuelve un sinfín de preguntas sobre el sistema inmune, las vacunas, el COVID-19, la inmunidad y el cáncer, y técnicas inmunológicas, entre otras cuestiones vinculadas con nuestra defensas, de una forma sencilla y amena. Una de las cosas que más le gustan a esta catedrática de Inmunología es la divulgación y como la pandemia puso sobre la mesa muchas cuestiones y dudas vinculadas con su campo, decidió reunir en un libro, a modo de preguntas y respuestas, todas estas cuestiones. ¿El objetivo? Doble. Por un lado, acercar el sistema inmunitario al lector y, por otro, otorgarle herramientas para cortar las alas a los bulos sobre ciencia. Esta pandemia es un claro ejemplo de ello, con informaciones falsas sobre el origen de la pandemia, los tratamientos contra el COVID y las vacunas, que han alimentado las teorías conspiratorias y que han contribuido a generar miedo e incertidumbre entre la población. El libro comienza con una introducción del sistema inmunitario y finaliza con tres capítulos a la gripe, la fiebre, y las guarderías y las infecciones. Cada capítulo puede entenderse de forma unitaria, por lo que algunos conceptos se refuerzan en cada apartado. Ofrece, además, las claves para mantenerlo en forma –estilo de vida saludable y vacunación–, aunque la inmunóloga recordó que cada sistema inmunitario es “una fábrica única”, que responde de forma diferente a los mismos estímulos.