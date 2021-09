Galicia amplía al 75 por ciento los aforos en eventos culturales a partir del sábado

La capacidad general de los eventos culturales y otros espacios de la vida cotidiana en Galicia pasará a ser, a partir del próximo sábado, del 75%. Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a la vista de una incidencia acumulada que “baja rápidamente”. Esto es gracias, en parte, a un nivel de vacunación en el que la comunidad gallega es líder: el 93,6% de la población diana tiene al menos una dosis y el 91,2% la pauta completa, según los datos de Comesaña, quien adelantó que su departamento prepara ya la vacunación a los menores de 12 años, la única franja de edad que queda por vacunar. El proceso arrancará en cuanto lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento (EMA). “Estamos pendientes de los resultados de Pfizer que se trasladarán a la EMA –avanzó–. Trabajamos para tenerlo todo preparado para iniciar cuanto antes esa vacunación”, subrayó.

Galicia pasa este sábado al 75 por ciento del aforo de modo general, siempre que no haya situaciones en las que no se use la mascarilla –para beber o comer–. Este porcentaje se aplicará en todos los niveles salvo en el máximo, en el que la ocupación será del 50%.

Así, en los actos culturales celebrados en interiores, en el nivel máximo habrá un cupo del 50 por ciento de aforo y se elimina el límite de personas. En el nivel alto, medio y medio-bajo el aforo pasa a ser del 75%, también sin límite de personas.

En las actividades deportivas, el máximo en los grupos pasa de 6 a 10 personas.

En centros cívico-sociales, las agrupaciones pasan de un máximo de 6 a 10 personas.

Limitación de 5.000 personas en conciertos En los conciertos al aire libre con el público de pie se establece un tope de 5.000 asistentes, separados en parcelas y en grupos de 500.

Conciertos

En cuanto a los espectáculos musicales con público sentado, en el nivel máximo habrá un máximo del 50% de aforo sin límite de personas. En el resto de los niveles, el 75% también sin límite de asistentes.

En los conciertos al aire libre con el público de pie –que irán a menos al haber terminado el verano– sí se establece un máximo de asistentes: 5.000, que estarán separados en parcelas y en grupos de 500 personas. La ocupación de dichos espacios no superará el 33%.

“La buena evolución nos lleva a abrir la mano en distintos ámbitos de la vida cotidiana”, explicó Julio García Comesaña, que matizó que los aforos del 75% prevalecerán siempre que no haya situaciones en las que no se use mascarilla. “Si hay que quitarla para comer o beber primarán los criterios generales de hostelería”, precisó.

Se baraja exigir el pase COVID en el ocio nocturno y visitas a hospitales

Uno de estos ámbitos es el del ocio nocturno. Ayer se le envió el borrador del protocolo a los representantes del sector, con el que hoy mantendrán una reunión los representantes de la Xunta. “La idea básica es la misma que la de la hostelería: insistir mucho en la ventilación y en el uso de la mascarilla”. En cualquier caso, será “muy parecido al protocolo de la hostelería”, avanzó.

Después del aval del Tribunal Supremo, la Xunta y el comité clínico que la asesora en esta pandemia evalúan si el certificado COVID debe exigirse “en determinades actividades y en circunstancias concretas”. Comesaña citó entre ellas el ocio nocturno, las residencias de mayores y las visitas a los hospitales.

Terceras dosis

El conselleiro de Sanidade señaló que 2.427 gallegos tienen ya la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, y que se prevé finalizar este proceso “en un par de semanas”.

Sobre la franja de edad que se está todavía vacunando, la de 12 a 19 años, el 91,2% tiene al menos una dosis y el 83,2% la pauta completa. Son los porcentajes más altos de España en este grupo etario.

Julio García Comesaña anunció también que se está trabajando para dejar de utilizar los puntos de vacunación masiva, que se sustituirán por otro “más pequeños”. Quedan por establecer esos nuevos puntos de vacunación y los horarios.

Foz y O Barco, en nivel medio por los brotes en centros educativos Foz y O Barco se sitúan en el nivel medio de restricciones por los brotes de COVID-19 en centros educativos. Así lo decidió el martes el comité clínico, que coloca a Monforte de Lemos en el nivel medio-bajo, el más laxo en cuanto a restricciones. El CEIP O Cantel de Foz tiene ahora 30 casos activos y 4 aulas cerradas. Julio García Comesaña reconoció que el grupo de edad de menores de 12 años “es el rango [de edad] con mayor incidencia en Galicia y en el resto del Estado”. En concreto, este grupo etario, el único sin vacunar, presenta 121 casos por 100.000 habitantes a 14 días El siguiente grupo con mayor incidencia (40-49 años) tiene 58, menos de la mitad. Pese a esta evidencia, el Sergas ha decidido informar sobre los casos en escuelas infantiles, centros educativos y residencias una vez a la semana y no diariamente como hasta ahora.