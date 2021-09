La titular del Juzgado de guardia de A Coruña ha decretado prisión comunicada y sin fianza por homicidio doloso con agravantes de alevosía y ensañamiento para el presunto autor del crimen machista ocurrido el pasado miércoles en el barrio coruñés de O Birloque, en el que perdió la vida la que era su pareja hasta hace apenas dos meses. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informaron de que la juez adoptó la decisión apoyada en el artículo 139 del Código Penal. El caso ha sido remitido al Juzgado de Violencia de Género, que proseguirá su instrucción y determinará si se trata de un homicidio o un asesinato.

El detenido, de 48 años y con antecedentes por violencia de género sobre otras dos mujeres, pasó a disposición judicial a las diez de la mañana y abandonó los juzgados de la calle Monforte tres horas después para ser trasladado a la prisión de Teixeiro. Se acogió al derecho a no declarar y no respondió a las preguntas de ninguna de las tres partes: su abogada, el fiscal y la acusación particular de la familia de la víctima.

Al salir del edificio esposado y escoltado por dos agentes y ser introducido en un coche policial le esperaban familiares y allegados de la víctima que le increparon con gritos de “asesino” y le pidieron entre insultos que les mirase a la cara. Uno de los hijos de la fallecida persiguió el vehículo unos metros hasta alejarse antes de arrodillarse entre llantos en la calle.

A su llegada a los juzgados el fiscal, Luis Anguita, señaló que el caso aborda hechos de “extrema gravedad” y que ahora, durante la instrucción del Juzgado de Violencia de Género, se determinará la cualificación definitiva del crimen.