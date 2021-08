La distancia entre mesas demora el nuevo plan de aforos para la hostelería gallega

Los hosteleros han pedido tiempo al Gobierno gallego para pergeñar una propuesta alternativa que les permita finalmente incrementar aforos. Aunque la previsión era que el nuevo plan se aprobase para inicios de septiembre, a los hosteleros no les preocupa la demora.

“Preferimos el retraso y que la nueva norma sea práctica, eficiente y duradera”, remarca Ballesteros. “Queremos una norma reposada, que dure en el tiempo y no tener que estar consultando el DOG todas las semanas”, remarca.

La Xunta planteó el 20 de agosto a los hosteleros gallegos un plan para atender más clientes si ponían en marcha medidas sanitarias extra. Por ejemplo, colocar gel hidroalcohólico en todas las mesas y no solo a la entrada del bar, desinfectar los aseos varias veces al día y no solo una vez, mejorar la ventilación del recinto, ofrecer el menú a través de código QR, usar manteles de un solo uso ... quien cumpla más medidas sumará más puntos y tendrá mayor aforo.

La discusión ahora gira en torno a la distancia entre mesas, clave para poder elevar el aforo. “Para nosotros, lo crucial en cuestión de seguridad saniaria es la distancia entre comensales, no entre mesas”, defiende Ballesteros.

En la propuesta incial de la Xunta, el aforo mínimo sería de un 30% en el interior y un 50% en las terrrazas.

Los hosteleros propusieron al Ejecutivo autonómico que en esta nueva fase se les permita recuperar el uso de las barras. Puede ser. La Xunta no descartó esta opción.

Es más, la idea sería volver a la barra pero solo clientes individuales, no en grupo, y manteniendo entre ellos una distancia de 1,5 metros.

Además, en la zona donde está el dispensador de cerveza no habría clientes porque es el espacio donde el camarero puede permanecer más tiempo. Sería una forma de minimizar el riesgo de contagio de los empleados de bares, restaurantes y cafeterías.

“Fueron receptivos en la Xunta a la propuesta de volver a la barra, confío que salga adelante, pero en cambio no les gustó nuestra demanda de ampliar horarios, sobre todo para el ocio nocturno”, explica Ballestero. “Y la verdad es que no lo entendemos, si no vienen a los bares o a las pubs, los jóvenes terminan haciendo botellón o fiestas en casa de alguien, y ahí sí hay riesgos de contagio, pero no los convencemos”, lamenta el representante de los hosteleros de la provincia de Pontevedra.