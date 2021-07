Los próximos años estarán cargados de oportunidades para aquellas personas que están pensando en preparar oposiciones, y es que el Gobierno acaba de lanzar la nueva Oferta de Empleo Público con cerca de 30.000 nuevas plazas de funcionario. Además, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública lleva meses trabajando en una reforma del modelo de acceso que pretende dar más peso a los contenidos prácticos que a la memorización.

El trabajo público siempre ha sido sinónimo de estabilidad laboral. La crisis financiera del año 2008 y la actual, ocasionada por la pandemia del Covid-19, han demostrado que preparar oposiciones es una de las vías para obtener un trabajo estable y seguro. De hecho, según datos del INE, los trabajadores públicos han cobrado un 20% más que los del sector privado en los últimos nueve años.

Todos los beneficios que comporta una plaza de funcionario han hecho crecer la demanda de plazas en los últimos años. Este incremento también se ha notado en la oferta de academias para preparar oposiciones y, en el último año, a causa de las restricciones de la pandemia, aquellas que ofrecen una formación a distancia de calidad, como es el caso de Gurú Oposiciones se han posicionado en el mercado como la mejor opción.

“Apostamos por la preparación online de calidad por todas las ventajas que esta conlleva a los opositores, como el ahorro de tiempo en desplazamientos o la posibilidad de adaptar el programa formativo a las necesidades de cada uno”, afirman de Gurú Oposiciones. ​​En este sentido, explican que la demanda de oposiciones online ha crecido mucho en el último año debido a la pandemia, y que se ha convertido en la principal opción para aquellos opositores que desean prepararse para un puesto público.

Formación online con lo mejor del formato presencial

Desde Gurú apuntan que “preparar oposiciones no tiene por qué ser sinónimo de aburrido o complicado, hacemos que cada alumno disfrute del proceso de su oposición con alegría y motivación y le allanamos el terreno para que sea más fácil”.

En este sentido, esta academia online destaca que el éxito para aprobar unas oposiciones está relacionado con la ilusión y la motivación que el aspirante tenga a la hora de enfrentarse a las oposiciones.

A diferencia de lo que muchos piensan, estudiar oposiciones online requiere de la misma constancia que cuando asistes a una academia presencial. Especialmente, en academias como Gurú Oposiciones en las que la distancia entre preparador y opositor es casi inexistente, a pesar de ser una relación 100% online. En este aspecto, Gurú considera fundamental potenciar la comunicación con el alumno para romper la distancia que genera el entorno digital y para que este se sienta apoyado y acompañado en todo momento.

Para ello, “potenciamos la comunicación con sesiones semanales de coaching, clases por videoconferencia y fortalecemos el contacto a través de distintos medios”, aseguran desde la academia online. Gurú Oposiciones también cuenta con un canal de Youtube con vídeos gratuitos para apoyar a los opositores con más información.

A día de hoy, Gurú ofrece la preparación de las oposiciones de justicia, auxilio judicial, tramitación procesal y gestión procesal. Las de la administración del estado, como administrativo o auxiliar administrativo, y ayudante de instituciones penitenciarias. De todas maneras, debido a la alta demanda de sus cursos está trabajando en la elaboración de nuevos temarios adaptados a las nuevas demandas del sector público para ofrecer nuevas preparaciones.

¿Cuánto tiempo dedicar a estudiar unas oposiciones?

Los expertos apuntan que para preparar unas oposiciones no hay un tiempo establecido como norma y que todo dependerá de las condiciones del opositor. Entre los factores que más influyen destacan la dificultad de acceso a la plaza a la que se aspira, las capacidades que cada opositor tenga para el aprendizaje y, sobre todo, del tiempo del que se disponga para dedicar al estudio.

Así pues, no se tarda el mismo tiempo en preparar unas oposiciones de Grupo A que de grupo C. De forma orientativa, en el primer caso sería necesario dedicar más de tres años a la preparación y en el segundo no se tardaría más de un año. Aún así, todo ello quedaría supeditado a la disponibilidad de tiempo, a las capacidades de cada uno y a la competencia.

Por ejemplo, en el caso de las oposiciones a Auxiliar Administrativo del Estado el temario sería más sencillo pero la competencia mucho más elevada. A pesar de existir más posibilidades de aprobar la oposición, la alta demanda podría dejar al opositor sin plaza. En este caso, el tiempo podría acabar incrementándose mucho más.

Concentración y reducción de estrés: problemas de los opositores

La autoexigencia, las horas invertidas en el estudio y la frustración serían los principales responsables de algunas de estas situaciones de las altas dosis de estrés y los problemas emocionales a los que se enfrentan los opositores. Todo ello supone un reto para los aspirantes a un puesto de trabajo público y en muchos casos puede afectar a su capacidad de concentración y en su tasa de éxito.

Para combatir esta situación, Gurú ha desarrollado su propia filosofía de estudio basada en el Método LER. Este sistema pone en el centro las necesidades particulares de cada alumno y permite personalizar su forma de estudio para que pueda potenciar todas sus capacidades y enfrentarse a sus debilidades.

Gurú Oposiciones es pionero en su sector incluyendo, en cada una de sus formaciones, un completo curso de Mindfulness que tiene como finalidad ayudar al alumno a aumentar su capacidad de concentración, de aprendizaje y de memorización. “Con esto conseguimos que el alumno reduzca sus niveles de estrés y también potenciamos sus pensamientos optimistas para proyectar situaciones de éxito”, destacan.

¿Cuánto dinero cuesta preparar unas oposiciones?

Opositar lleva consigo unos costes asociados. Aquí también hay una variación que depende del tipo de oposición que se esté preparando, el precio que se pague en la academia, el tiempo y los costes asociados a las tasas de los exámenes y el material que se utilice a la hora de estudiar la oposición.

Las academias de preparación suelen tener unos precios que oscilan entre los 90 euros y los 200 al mes. El precio vendrá determinado por la calidad del temario y su actualización, la personalización en la atención al opositor y el resto de servicios que pueda incluir el precio.

En el caso de Gurú Oposiciones, el coste mensual de la academia es de 120 euros. Dentro del precio se incluye el temario completo de la oposición en cuestión, material de papelería, el asesoramiento personalizado y el curso completo de Mindfulness, entre otros.