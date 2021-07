Cómo conseguir la autocita en uno de los 8.000 huecos ofrecidos por la Xunta para vacunarse

¿Quiénes podrán solicitar esta cita?

Los estudiantes universitarios que vayan a realizar este programa el próximo curso serán los primeros en acceder a este sistema desde el lunes 5 de julio.

Por su parte, los mayores de 50 años que no acudieran antes -bien porque no fueron citados, bien porque no pudieron ir- podrán apuntarse a partir del miércoles 5 de julio.

Según el conselleiro de Sanidade, este proceso se irá abriendo a otros grupos de edades inferiores a los 30 años -que ya cuentan con su propia campaña activa de vacunación- a medida que avance el mes y lleguen más dosis.

¿Desde dónde debo solicitarla?

La cita puede pedirse a través de la web cita.sergas.gal o en el propio portal del Sergas, (esauda.sergas.gal). Además, podrá realizarse desde los teléfonos móviles a través de la aplicación Sergas móbil.

¿Cómo puedo identificarme?

El primer método para autentificarte durante este proceso será con seguridad básica, aportando simplemente el número de la tarjeta sanitaria o el del DNI o pasaporte.

El segundo método permite realizarlo con un nivel de seguridad más alto, aportando el certificado digital o la Chave365 necesaria en otros procesos telemáticos de la Xunta.

¿Qué debo realizar a continuación?

Al igual que a la hora de renovar cualquier documento oficial, el sistema ofrece un calendario con todas las fechas disponibles para solicitar una cita.

En cada una de ellas aparecerá los 40 huecos libres más cercanos a la hora aproximada solicitada.

En caso de tener disponible más de un centro de vacunación, existirá la posibilidad de escoger dónde recibir la dosis.

Esta fecha quedará reflejada en todas las aplicaciones del Sergas como una más de las que tenga pendientes el ciudadano para su consulta posterior.