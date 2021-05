Galicia afloja las restricciones: el turismo y la vida social ganan aforo

Con el verano a la vuelta de la esquina, Galicia da un nuevo paso en la suavización de las medidas para combatir el COVID-19. La positiva evolución de los indicadores epidemiológicos ha llevado a la Xunta a flexibilizar las restricciones en las reuniones sociales y en la actividad turística. Así, desde esta medianoche (viernes a sábado) los encuentros entre no convivientes se amplían hasta las 6 personas bajo techo y 10 a cielo abierto.

Desde hace una semana, todos los negocios de hostelería pueden abrir hasta la 1 de la mañana. A la extensión de su horario se suma, desde este fin de semana, la posibilidad de atender a grupos más grandes: mesa hasta 10 personas en las terrazas y hasta 6 en el interior.

Los únicos concellos que quedan fuera de esta apertura son los que se encuentran en nivel máximo de riesgo, Lobios, A Pobra do Caramiñal y Mos, donde la hostelería está cerrada. Además, estas localidades se encuentran bajo cierre perimetral.

Además de un mayor aforo en la vida social, el DOG de este 28 mayo anuncia en su edición bis más plazas en establecimientos comerciales y actividades turísticas y culturales. Esto tiene una aplicación directa sobre, por ejemplo, las visitas guiadas, con grupos de hasta 20 personas no convivientes en exteriores y de hasta diez en el caso de lugares cerrados. Este último es el caso tanto de monumentos, como la Catedral de Santiago, o de pequeños locales como centros de interpretación y visitantes, aulas de naturales o puntos de información.

Así, el diario oficial recoge que las actividades de turismo al aire libre podrán realizarse con "grupos de hasta un máximo de 20 personas más el monitor", sean o no convivientes. Eso sí, siempre manteniendo las distancias de seguridad entre los participantes, salvo que sean convivientes.

Esta misma norma se aplicará en las actividades culturales en archivos, bibliotecas, museos y salas de exposiciones u otros equipamientos culturales.

Por su parte, la capacidad en los comercios se eleva del 50 al 75%, siempre que se pueda mantener una distancia de seguridad de un metro y medio.

Respaldo judicial a las nuevas medidas

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado de nuevo su aval para la prórroga de las nuevas restricciones. Con esta autorización judicial, las medidas se pueden aplicar a partir de este mismo sábado y estarán vigentes hasta el 12 de junio, día en que la Xunta realizará la prueba piloto para el ocio nocturno. Para esta se han pactado condiciones como aforos limitados (los mismos de la hostelería), mismos horarios y condiciones como medidores de CO2 y test.

El TSXG avala también los cierres perimetrales de A Pobra do Caramiñal, Lobios y Mos. En estos tres ayuntamientos, en los que no está permitidas las reuniones de no convivientes, tampoco estará abierta la hostelería y actividades no esenciales, y se mantiene el toque de queda entre las 23 y las 6 de la mañana.