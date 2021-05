Otro verano de campamentos bajo la sombra del COVID-19

Los epidemiólogos gallegos mantienen distintas posturas ante su seguridad, aunque coinciden en que no hay que relajar las medidas

El curso escolar está a punto de finalizar y muchas familias ya miran hacia los campamentos de verano como salida para poder conciliar trabajo y familia durante los meses en los que los chavales no tienen colegio. Este año, la campaña de campamentos de verano empieza con muchas más certidumbres que el año pasado, en el que a estas alturas incluso se ignoraba si los habría o no. También se sabía menos del coronavirus y ni se soñaba con que a finales de ese mismo año llegarían las primeras vacunas.

Con esto y con todo, muchos padres se debaten entre si apuntar a sus hijos a estos campamentos o buscar otras alternativas, como volver a echar mano de los abuelos una vez que estos han sido inmunizados. Los epidemiólogos gallegos tampoco se ponen de acuerdo en la conveniencia o no de inscribir a los menores en los campamentos de verano, que deberán seguir el protocolo de seguridad elaborado por la Xunta el pasado año

El epidemiólogo Francisco Caamaño, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostelara (USC) traslada un mensaje de tranquilidad a los padres: “Son absolutamente seguros. Siguiendo las medidas de seguridad no representan ningún peligro, especialmente si son al aire libre, porque, según como evolucionen las cosas, podrían desarrollarse sin la mascarilla. Además, los chavales son un grupo de edad donde no hay una transmisión demasiado significativa y la infección, por norma general, no cursa con problemática”. Es más, Caamaño tiene dos hijos preadolescentes que irán de campamento este verano.

En su opinión, estamos ante un escenario distinto. “Es cierto que el pasado verano, entre finales de julio y principios de agosto, hubo muy pocos contagios, pero no teníamos vacuna ni la misma información que tenemos ahora sobre el riesgo en este grupo de edad ni en cómo evolucionaría los contagios. Yo ahora no veo ninguna razón para que a un padre pueda preocuparle inscribir a sus hijos en un campamento de verano”, afirma.

Donde le ve un poco más de problemas es en el intercambio de plazas entre campamentos de distintas comunidades, aunque en estos momentos todas estén bajando las incidencias. “Aún existe un gran disparidad entre comunidades y Galicia tiene los mejores datos. Potenciar demasiado ese intercambio de población puede no ser lo más adecuado, aunque tampoco creo que sea un problema importante”, apunta.

Por su parte, Juan Gestal opina que hay que continuar con el mismo celo para evitar contagios que hasta ahora, aunque la situación epidemiológica en estos momentos sea buena, por lo que considera que los campamentos de verano deben desarrollarse siempre con unas medidas de seguridad muy estrictas. “De este modo cabría esperar que sucediera lo mismo que en los colegios, en los que si llegó la enfermedad lo hizo desde fuera y no del colegio a la comunidad”, afirma el excatedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC, que recuerda que la incidencia era aún más baja el verano pasado.

El epidemiólogo recuerda que en Estados Unidos van a comenzar la vacunación con Pfizer a los adolescentes a partir de 12 años para que vayan con las máximas garantías a los campamentos. En Europa, el laboratorio germano-estadounidense está pendiente de la aprobación la inmunización de este grupo por parte de la Agencia Europea del Medicamento, que ya dio el visto el bueno para los mayores de 16 años. “Si lo autorizase y teniendo en cuenta que la ministra de Sanidad ya ha dicho que los adolescentes se vacunarán el próximo curso, cabría como posibilidad vacunar a los niños de 12 en adelante que vayan a ir los campamentos”, explica.

Alberto Ruano entiende que la mayor o menor seguridad depende mucho de qué tipo de campamento se trate. En este sentido, el epidemiólogo no cree que las actividades al aire libre planteen problemas. “Sin embargo, hay muchos campamentos que son de pernocta, que sí pueden resultar un riesgo porque generalmente están dirigidos a niños en edad escolar, que es la franja de edad en la que hay una mayor cantidad de asintomáticos”, recuerda.

El epidemiólogo, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC, aboga por reforzar el protocolo de seguridad para estas actividades –distancia social, mascarilla, lavado de manos y grupos reducidos–, con pruebas PCR. “Sería oportuna la realización, previa al inicio del campamento, de un test de antígenos o una PCR de saliva e incluso de otra prueba a los tres o cuatro días de su inicio para garantizar que no hay ningún asintomático. Me preocuparía que llegásemos al momento en que se celebran estos campamentos con una incidencia de COVID-19 relativamente alta porque lo que pasa en estos campamentos es que estamos rompiendo todos los hipotéticos grupos burbuja que podíamos tener porque van a coincidir niños de distintos lugares en un espacio convivencial común”, manifiesta.

Medidas de 2020

Declaración Los padres han de presentar una declaración responsable acreditando que el niño no tiene COVID-19.

Grupos reducidos Los grupos no pueden superar los 10 niños y el monitor.

Las tres “m” Uso de la mascarilla, mantener la distancia social y lavado de manos.