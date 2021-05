Galicia se sitúa entre las comunidades con menos restricciones antiCOVID

Andalucía reactiva el ocio nocturno y Madrid es más flexible con las reuniones sociales

Con el fin del estado de alarma, Galicia se coloca entre las comunidades con menos restricciones antiCOVID. La situación epidemiológica lo permite, ya que es la tercera autonomía por la cola con menos incidencia de casos a siete días y la quinta con menos pacientes de coronavirus en los hospitales. Sin embargo, durante esta pandemia Galicia ha sido una de las comunidades con menos impacto del virus, y no por ello, la Xunta abrió tanto la mano como ahora. Junto con Asturias, se convierte en la autonomía que más amplía el horario de los restaurantes, hasta la una de la madrugada. Solo Andalucía va un poco más allá y permite la reapertura con límite de aforos del ocio nocturno (bares y discotecas) hasta las dos de la madrugada. Por su parte, Madrid no veta las reuniones de no convivientes en domicilios, lo que sí prohíbe Galicia entre la una y las seis de la madrugada para evitar que la fiesta se traslade a las casas particulares.

Las autonomías han ido desgranando las nuevas restricciones que aplicarán con el fin del estado de alarma. Ninguna mantendrá el cierre de todo su territorio, de tal modo que podremos viajar a las demás comunidades y desde otras autonomías podrán venir a Galicia. La única comunidad que solicitó el cierre perimetral, pero la Justicia no se lo ha permitido es el País Vasco. Euskadi se enfrenta a peor situación epidemiológica (multiplica con cinco la incidencia a siete días de Galicia) de España.

Seis autonomías, también la gallega, aplicarán confinamientos por concellos o zonas con peor diagnóstico.

La mayoría apuesta por eliminar el toque de queda, excepto Baleares, Canarias, Valencia y Navarra, donde vive el 19% de la población. Galicia y La Rioja solo lo mantienen para los municipios con riesgo elevado de COVID. Al cierre de esta edición, solo los tribunales superiores de Valencia y Baleares habían avalado las limitaciones de esas autonomías. Y el tribunal homólogo del País Vasco había rechazado las del Gobierno de Urkullu, aún siendo algunas idénticas, como por ejemplo mantener el toque de queda. Galicia sigue pendiente del dictamen del TSXG, pero en la Xunta están tranquilos. Hasta el momento sus restricciones siempre han contado con el aval de este tribunal.

Galicia

Adiós al toque de queda y al cierre perimetral, que solo se mantendrá para los concellos en riesgo alto de COVID. Además se amplía el horario de los bares hasta las once y de los restaurantes hasta la una de la madrugada.

Andalucía

Elimina el toque de queda y el cierre perimetral, excepto para municipios con muchos casos. La hostelería podrá abrir hasta las 0.00 horas y, después de más de un año de cierre, se reabrirá el ocio nocturno, como pubs y discotecas, hasta las 02.00 horas. No se limitará el número máximo de personas que podrán estar reunidas en domicilios.

Aragón

Tampoco tendrá toque de queda ni confinamiento perimetral, excepto en territorios con un alto riesgo de transmisión del virus. No se amplían los horarios de la hostelería. Lo máximo son las diez de la noche.

Asturias

Igual que Galicia amplía el horario de la hostelería hasta la una de la madrugada. También desaparece el toque de queda y el cierre perimetral, peor se confinarán los municipios o los barrios con más casos de COVID.

Baleares

Es una de las dos autonomías que ya cuenta con el aval judicial para sus limitaciones: se mantiene el toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas en el archipiélago balear, los desplazamientos a las islas deben justificarse y someterse, en su caso, a un control sanitario y el cierre de la hostelería se tiene que producir a las 22.30 horas.

Canarias

Apuesta por mantener el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de las medidas que están vigentes en cada isla según el nivel de alerta epidemiológica de cada una.

Cantabria

Es otra de las comunidades donde decae el toque de queda y el cierre perimetral de la región a partir del domingo. Sin embargo, el Ejecutivo cántabro adoptará medidas concretas en cada municipio según su evolución. Asimismo, sí que se mantiene el cierre del interior de la hostelería y los aforos: las 22.30.

Castilla y León

Elimina el toque de queda, el cierre perimetral y fija el horario de cierre de la hostelería a las 00.00 horas.

Castilla-La Mancha

Decaerá el toque de queda y el confinamiento perimetral.

Cataluña

La Generalitat ya ha anunciado el fin del toque de queda y el confinamiento regional al decaer el estado de alarma. Los bares y restaurantes podrán recuperar el horario de apertura hasta las 23.00 horas. Y las reuniones sociales se limitan a seis personas.

Euskadi

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no permite mantener en Euskadi el toque de queda, los confinamientos perimetrales autonómicos o municipales ni el límite de agrupaciones de cuatro personas, medidas sí autorizadas en otros territorios. El Gobierno vasco anunciará hoy que medidas aplicará, en el exiguo marco de juego que tiene, pese a ser la comunidad con más contagiados.

Extremadura

Opta por eliminar el toque de queda y el cierre perimetral y fijar las doce de la noche como horario máximo para la hostelería.

La Rioja

También suprime el cierre perimetral y el toque de queda. Los bares podrán abrir hasta las 0.00 horas.

Madrid

Quita el toque de queda y amplía el horario de la hostelería hasta las 0.00 horas. Solo habrá cierre perimetral para las zonas con más contagios.

Murcia

Levanta el cierre perimetral y el toque de queda, pero limitará la actividad no esencial de madrugada.

Navarra

Tumba el cierre perimetral, pero mantiene el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas, y amplía hasta las diez de la noche el horario de las terrazas de la hostelería.

Valencia

Sigue con el toque de queda pero lo retrasa hasta las doce de la noche y suprime el cierre perimetral.