La incidencia acumulada de COVID-19 en España a 14 días aumentó en 17 puntos en el fin de semana, pasando de 182 a 199, una “evolución ascendente” que Fernando Simón considera más lenta que en anteriores ondas epidémicas por el efecto de la vacunación. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) valoró en rueda de prensa que 3.108.437 personas recibieron ya la pauta completa.

“La evolución que estamos observando es ascendente, si bien el hecho de tener cada vez más inmunes hace que la velocidad de ascenso no sea tan rápida como en anteriores ocasiones”, apuntó Simón, aunque matizó que “eso no significa que no vayamos a tener una cuarta ola”.

El Ministerio de Sanidad registró 22.744 nuevos positivos desde el viernes y 197 muertes más, por lo que los totales oficiales ascienden a 3.370.256 casos totales y 76.525 fallecidos.

Los datos comienzan a reflejar el efecto de la Semana Santa. Desde el 1 de abril, Jueves Santo, España ha sumado 78.862 nuevos casos, la presión en las ucis ha pasado del 18,4% al 21,5% y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días ha aumentado en 45,3 puntos, hasta 199.

Siguen en riesgo extremo (por encima de 250) cinco territorios: Navarra (425), Madrid (336), País Vasco (320), Ceuta (498) y Melilla (537) y solo la Comunidad Valenciana sigue en nueva normalidad (menos de 50), con 36,3 casos. Galicia ha visto aumentada la incidencia en 5 puntos hasta los 75 casos.

Fernando Simón destacó que más de la mitad de los mayores de 80 años (51%) han recibido ya las dos dosis de la vacuna y el 91,4% ha recibido al menos una dosis.

Según indicó, si se compara a los mayores de 80 años de la población general (sin tener en cuenta residencias) con las personas entre 65 y 79 años de la población general, se observa que la reducción de la incidencia entre los mayores de 80 años es “un 40% mayor que la que se observa de 65 a 80 años”. “El impacto está siendo realmente importante, tenemos que mantener las esperanzas en que la vacunación va a permitirnos el control epidemia”, afirmó.

El director del CCAES aventuró que no será necesario comprar dosis de la vacuna rusa Sputnik V debido al gran incremento de entregas de otras fórmulas contra la COVID-19 ya aprobadas que se van a producir en los próximos meses. “Con el número de vacunas que están llegando, y van a llegar cada vez más, no creo que sea necesario”, explicó el epidemiólogo, que mostró sus dudas acerca de la capacidad de Rusia para producir suficientes viales para suministrar a toda la Unión Europea. “En Rusia hay 7 millones de personas vacunadas [sobre una población total de 144 millones]. No sé si la fábrica tiene capacidad para abastecer a muchos otros países fuera de Rusia”, señaló.

En cuanto a las reuniones de comunidades autónomas, como Andalucía o Madrid, con los responsables de la principal vacuna rusa, Simón respondió que no le consta. La Junta de Andalucía reconoció ayer contactos, mientras que Castilla y León rechazó el ofrecimiento de los intermediarios de Rusia.

Simón aseguró que a Sanidad no le consta que los datos de coronavirus que proporciona la Comunidad de Madrid sean falsos y añadió que la letalidad en esta región es “similar” a la de otras comunidades autónomas.

Sobre qué hacer con los menores de 60 años que ya han recibido una dosis de la vacuna de AstraZeneca, Simón señaló que hay “tiempo” para actuar, ya que “la persistencia de las defensas de la vacuna de AstraZeneca se mantiene cuatro o cinco meses, como mínimo.

En España se están estudiando 12 casos de eventos trombóticos entre las 2.575.716 personas vacunadas con AstraZeneca. “Los estudios se están haciendo para tratar de delimitar qué grupos tienen un riesgo superior a lo esperable”, indicó, y defendió que esta vacuna es “segura”.

Fallecido en Toledo

El Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, notificó el pasado viernes a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad, una sospecha de reacción adversa a medicamento en un paciente ingresado en la UVI del Hospital Virgen de la Salud de la capital toledana.

El pasado viernes ingresó en la UVI un paciente con fenómenos trombóticos muy graves, sospechosos de estar relacionados con la vacuna de AstraZeneca, informaron a Efe fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

El paciente permaneció en estado muy grave en el servicio de Medicina Intensiva del Hospital Virgen de la Salud, donde finalmente falleció ayer.

La vacuna monodosis de Janssen, para la franja entre 70 y 79 años

España destinará sus primeras vacunas monodosis de Janssen contra la COVID-19, que recibirá mañana, a acelerar la inmunización del grupo de edad comprendido entre los 70 y 79 años, el grupo de riesgo menos vacunado (solo el 3%). A primera hora de hoy se recibirán 300.000 dosis de esta vacuna del grupo estadounidense Johnson & Johnson, y se recibirán hasta 5,5 millones de viales entre abril y junio, según anunció ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La nueva vacuna, que se conserva entre 2 y 8 grados, utiliza virus quemodificados genéticamente para que no puedan causar la enfermedad, aunque sí transportan información suficiente para la producción de proteínas que desencadenan la respuesta inmune del organismo contra el SARS-CoV-2. En los ensayos clínicós demostró una eficacia superior al 85% en la prevención del COVID grave y del 100% de las muertes, y los resultados demostraron además su eficacia contra las diferentes variantes, entre ellas las sudafricana y la brasileña.