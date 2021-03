El Gobierno y las Comunidades Autónomas decidieron ayer, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, mantener el documento de restricciones para Semana Santa y no aplicar ninguna nueva medida sobre los horarios del toque de queda ni de cierre de actividad no esencial.

A lo largo de la jornada de ayer, distintas informaciones aseguraban que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se habría puesto en contacto con algunos consejeros de Salud de distintas Comunidades Autónomas para sondear la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20 horas en Semana Santa.

Sin embargo, en el Consejo Interterritorial de ayer no se acordó incluir ninguna nueva medida sobre horarios en lo referido al toque de queda y a la actividad no esencial. El documento que se consensuó hace unas semanas establecía las 23.00 como la hora límite para el toque de queda en estas fechas y el confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma.

La ministra Carolina Darias, que avisó que en 10 comunidades hay un “repunte claro” de los contagios de coronavirus, insistió en la rueda de prensa posterior a este Consejo Interterritorial en que este documento se trata de un acuerdo de mínimos y que las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de tomar medidas más restrictivas.

De hecho, recordó que algunas autonomías ya han anunciado restricciones más severas que las recogidas en este documento tales como el confinamiento provincial o adelantar el toque de queda a las 22.00 horas.

Vigilancia policial

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas en Semana Santa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que su cartera movilizará a 64.200 efectivos, entre Policía Nacional y Guardia Civil.

Marlaska estuvo presente en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y señaló a las autonomías la necesidad de controlar las medidas que se desprenden de este documento compartido de actuaciones en la Semana Santa.

En este punto, recalcó que varios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilarán los límites de provincia y establecerán distintos controles para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

Cierre perimetral de Galicia

Precisamente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, antes de la reunión, había reclamado al Gobierno central que hiciera cumplir el cierre perimetral de las comunidades autónomas, y singularmente el de Galicia, antes de plantear otras “restricciones” como la posibilidad de limitar la movilidad entre provincias del mismo territorio.

En declaraciones a los medios en Vigo, y sobre la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada ayer, Feijóo indicó que hubo una conversación entre el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el ministerio en la tarde del martes, previa a la reunión de ayer, en la que se planteó el cierre de la hostelería a las 20.00 horas para las fechas de Semana Santa y nuevas limitaciones de movilidad.

A Feijóo le “extraña” que el Gobierno “que no es capaz de hacer cumplir lo más” se plantee “lo menos”. “Lo más”, aclaró, es el cierre perimetral entre comunidades, que “es lo que se ha pactado” en el seno del consejo interterritorial. “Es evidente que hay personas de otras comunidades que están moviéndose a otros lugares como es Galicia”, advirtió.

Por ello, el mandatario autonómico sostuvo que “antes de meter más restricciones a la movilidad”, se “debe cumplir el criterio de la restricción del cierre perimetral” y no por provincias.

Alberto Núñez Feijóo reprochó al Ejecutivo central que “no se pueden improvisar medidas” y defendió que hay comunidades con situaciones epidemiológicas diferentes, tanto en incidencia, como en nivel de presión hospitalaria y porcentaje de unidades de críticos. De esta forma, mantuvo que la situación interna de cada comunidad se debe decidir en función de estas cifras.

La Xunta denuncia que el Gobierno no autoriza los cribados en aeropuertos y estaciones de tren

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denunció ayer al Gobierno “por marear la perdiz” y en consecuencia no haber autorizado todavía la realización de PCR a los viajeros en instalaciones de los aeropuertos y estaciones de tren de la comunidad. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico pretendía ayudar a controlar la expansión del virus de cara a la Semana Santa. “Hemos pedido desde hace un mes poder hacer PCR en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril. Desde hace un mes se está mareando la perdiz y aún no tenemos esa autorización. La Semana Santa está ahí. Lo lógico es que si el Gobierno central no hace PCR a las personas que vienen de otros destinos, le dejen a los servicios de salud de las comunidades instalar una carpa para hacer pruebas a las personas que entren en Galicia. Lo mínimo que pueden hacer es dejarnos trabajar”, lamentó Feijóo. “La respuesta es que está en trámite y necesita ser aprobado por el Consejo de Aena, que se reúne una vez al mes. Esa es mi primera preocupación”, dijo Feijóo. En otras comunidades, sí se han hecho PCR en sedes ferroviarias y aeroportuarias y la Delegación del Gobierno alega que si en Galicia no se ha dado la autorización correspondiente es porque la propuesta de la Xunta era inconcreta, y se le pidieron aclaraciones.