La creatividad audiovisual como herramienta de inclusión

Los documentales que Rubén Riós realiza con su productora, Claqueta Coqueta, formarán parte de un seminario que se celebrará mañana dentro del máster en Dirección de Recursos Humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Su directora, la psicóloga y directora del título de Experto en Creatividad Aplicada en la UAM, ha invitado al actor, director y productor ourensano para que comparta con futuros creadores y creativos su experiencia como director de proyectos audiovisuales que utilizan la creatividad como herramienta de empoderamiento social.

“La sociedad no actúa con maldad en el ámbito de la vulnerabilidad, sino por desconocimiento. Se trata, entonces, de generar proyectos audiovisuales para trasladar información a la sociedad sobre los colectivos vulnerables: personas con discapacidad, emigrantes, mujeres maltratadas, ancianos... para generar conocimiento y que de este modo no se produzca la exclusión”, explica el cineasta gallego, que impartirá la formación “La creatividad como herramienta de inclusión sociolaboral”.

"El entretenimiento está bien, pero es necesario que cuando acabes de reírte o de llorar, de emocionarte, lo que has visto te haga reflexionar" Rubén Riós

Desde hace diez años, Riós centra su trabajo como realizador en proyectos audiovisuales con impacto social que pretenden dar voz a los colectivos más vulnerables y que apuestan por los derechos de estos colectivos a través de la inclusión, la normalización, el empoderamiento, el liderazgo, la empatía y la creación de equipos. A través de los trabajos Vida, Máis ca vida, Arrieros y Camiñantes do noso, Riós intentará trasladar al alumnado la necesidad de crear contenidos audiovisuales no solo que entretengan al público, sino también que generen un impacto social real en la sociedad. “La idea es crear mentalidad social en los futuros creadores. Creo que en estos momentos el entretenimiento está bien, pero es necesario que cuando acabes de reírte o de llorar, de emocionarte, lo que has visto te haga reflexionar”, afirma.

Para el actor y director gallego, el mundo atraviesa un momento de cambio en todos los niveles, lo que implica también, plantearse una serie de preguntas en todos los niveles, y aquí el audiovisual juega un importante papel.

Conciencia social

El realizador explica que él descubrió la parte más social de la creatividad a raíz de rodar, en 2013, la película Vida, protagonizada por personas con discapacidad, y el documental Máis ca vida, proyecto que recoge todo el trabajo realizado para la creación de la ficción y que derribó en la metodología denominada Disability Inclusion Methodology Movie Based (DIMMb), diseñada para la formación de jóvenes con discapacidad en los distintos perfiles profesionales del sector cinematográfico.

Fue a raíz de Vida y su documental cuando se dio cuenta de que no solo le interesaba hacer proyectos audiovisuales que entretuvieran al espectador, sino que quería crear conciencia social y contribuir, al mismo tiempo, a visibilizar y empoderar a los colectivos vulnerables que protagonizan su obra. En este sentido, destaca el caso de Mónica, la protagonista de Vida, una joven con discapacidad intelectual que cuando comenzó el proyecto no sabía memorizar y que ahora ha aprobado su oposición y trabaja de celadora en el hospital de Ourense.

“En estos dos proyectos, lo que se hizo fue utilizar la creatividad audiovisual como herramienta de empoderamiento personal y de inclusión social y laboral”, afirma Riós, para quien el teatro debería de ser una materia obligatoria desde Primaria no para formar futuros actores, sino para que los alumnos tengan herramientas de autoconfianza y de expresión corporal y verbal que les sirvan en un futuro para cuando tengan que presentar un trabajo a la universidad o acudir a una entrevista de trabajo.

En estos momentos, el cineasta prepara un nuevo proyecto, centrado en la violencia de género.