La Xunta acaba de decidir que 19 concellos cambian su nivel de restricciones: siete suben al nivel máximo y ven endurecidas sus medidas --entre ellos Verín, Monterrei y Castrelo do Val--, y otros tres (Ponteareas, Lugo y Rodeiro) siguen el camino inverso y pasan al nivel básico. Nueve más también ven agravada su situación y se sitúan en el nivel medio-alto, el segundo más duro. Esta actualización del mapa entrará en vigor a las 00:00 del miércoles. El comité clínico decidió estas modificaciones en el mapa de las restricciones en la misma reunión en la que se ha abordado el plan que regirá para el fin de año. Sin embargo, la información sobre cómo será la despedida de 2020 en Galicia --si regirá una apertura temporal de la movilidad como en Nochebuena o si seguirán vigentes los cierres-- no se difundirá hasta mañana. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, había apuntado horas antes que las celebraciones de estos días serán "especiales".

Según informó el Sergas cerca de las 23:00, el comité clínico acordó, en su reunión de esta tarde, que los municipios de Viveiro, Verín, Monterrei , Castrelo do Val, Cualedro, Noia y Lousame, pasan al nivel máximo de restricciones. Verín, Monterrei, Castrelo do Val y Cualedro forman un perímetro conjunto. Lo mismo que hacen Noia y Lousame.

También ha decidido suavizar las medidas restrictivas en los municipios de Lugo, Ponteareas y Rodeiro, que pasarán al nivel básico de restricciones, que eliminará la limitación de movilidad.

Asimismo, el comité clínico acordó que los municipios de Redondela, Barro, Xinzo de Limia, Carral, Xove, Muros, Outes, Porto do Son y A Pobra do Caramiñal pasen al nivel medio alto de restricciones. De este modo, Redondela vuelve a entrar en la almendra perimetral de Vigo. Tras analizar la evolución epidemiológica en todos los municipios gallegos, el comité clínico también acordó añadir a la lista de municipios con especial vigilancia O Val do Dubra, Vedra, Padrón y Rois.

Las medidas que marcarán el adiós al 2020 se darán a conocer en una rueda de prensa convocada para las 9:00 de este martes.