La Xunta se plantea no aliviar restricciones para Fin de Año como hizo en Nochebuena y Navidad a la vista de que se ha disparado la tasa de positividad. Podría no permitir la movilidad entre concellos e incluso podría imponer un cierre total de la comunidad, como ya hizo Valencia. Sí podría volver a ampliar el toque de queda, que ahora es a las once de la noche. El día 24 se alargó hasta la una y media de la madrugada.

La decisión la tomará este lunes el Comité Clínico, pero el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admitió ayer su “preocupación” por los últimos datos sobre la pandemia en Galicia. De cada cien pruebas PCR para detectar infectados de coronavirus, ocho dan positivo, cuando la OMS ha establecido que la situación se descontrola a partir del 5%. El día anterior la tasa de positividad ya era del 7%.

Los resultados son muy desiguales por áreas sanitarias. El peor dato lo registra Santiago con un 13%, Pontevedra con un 10; Vigo con un 9% y A Coruña, con un 7,5%. Están por debajo del umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud: Ourense con un 4%, Lugo con un 3,2% y Ferrol, con un 2,8%.

La Xunta ya había advertido que el Plan de Navidad podía sufrir ajustes en función de la evolución de la situación epidemiológica. Estos días con mucha gente de vacaciones han preocupado las imágenes del centro de las ciudades y villas repletas de gente. Es más que plausible que se vuelvan a disparar los casos tras las fiestas. Los sanitarios y científicos que se sientan en el Comité Clínico siempre son partidarios de restricciones elevadas para contener el avance del coronavirus. Y más ahora que estamos en la recta final con el inicio del proceso de vacunación. Se trata de pedir un sacrificio más para no arruinar lo logrado cuando estamos “ a punto de alcanzar la orilla”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo en más de una ocasión.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesañana, explicaba este domingo que la tasa de positividad “depende de si se hacen más cribados o menos” y en la comunidad se han hecho menos por las fiestas. Ayer Sanidad informaba de 3.000 PCR diarias, la mitad que la jornada anterior, pero el máximo responsable del Sergas justificó que la última actualización recoge las cifras de la jornada de Navidad. Es más, al conselleiro el número de pruebas realizadas le parece “especialmente alto para las fechas en las que estamos”. También apuntó que en los días previos a Nochebuena las pruebas “fueron creciendo” todos los días gracias al registro de viajeros que llegaron a la Comunidad y al de los estudiantes que volvieron a su domicilio familiar.

Comesaña prometió que el Sergas continuará haciendo PCR “al máximo” de su capacidad actual, además de los test de antígenos que ya se practican en la Atención Primaria y en los servicios de urgencia de los hospitales.

En Galicia, en este momento hay 5.609 personas con coronavirus. Son 107 menos que hace 24 horas, aunque los nuevos casos son 236, una cifra que también cayó (138 menos que un día antes).

En todo caso, el número de hospitalizados por COVID-19 sí se ha incrementado, tanto en planta como en UCI. Según los últimos datos facilitados por el Sergas, hay 336 personas hospitalizadas, ocho más. De estos pacientes, 58 estén en la unidades de críticos, tres más que el día anterior, y 278 en planta, cinco más.

Así, en la jornada en la que se inicia la dispensación de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, se han infectado hasta el momento en Galicia un total de 61.375 personas, y otras 54.402 se han curado. El número de fallecidos asciende a 1.370 tras la muerte de una mujer de 82 años en Povisa. Tenía patologías previas.

En total se han realizado en Galicia 1.091.724 PCR, 2.853 en las últimas 24 horas, y 443.588 pruebas serológicas.