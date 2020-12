Se organizan orgías

La Policía belga interrumpió hace unos días una orgía que no respetaba las reglas anticoronavirus. Supongo que la interrupción policial vino por el número de participantes, no por las posturas u orificios empleados. En cualquier caso, vamos a ver, ¿qué está pasando en Bélgica? ¿Aquello no era un estado fallido, un país aburrido, un no parar de llover y comer chocolate? Lo bueno de que se hagan tantas orgías es que se está recuperando la palabra bacanal.