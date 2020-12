El coronavirus sigue debilitándose en Galicia por lo general, aunque tres de sus áreas sanitarias han acusado un repunte de sus casos activos: Ourense, Pontevedra y Santiago. En las últimas horas, se han contabilizado 340 nuevos contagios, 18 menos que ayer 301 por PCR- y 5.530 casos activos, 154 menos que este viernes, tras ser prescritas 434 altas. En los hospitales, una de cal y otra de arena: se reduce la presión en planta con 298 pacientes (-11), pero se incrementa en las UCI hasta los 54 (+3). La comunidad suma 1.303 fallecidos tras la decena comunicada ayer y a la espera de la actualización de este sábado. Los centros educativos también respiran y liberan paulatinamente el SARS-CoV-2 de sus aulas a dos semanas de Nochebuena.

Vigo y A Coruña-Cee, cuyas capitales mantienen todavía las limitaciones máximas para frenar la pandemia, entre ellas la privación de la libre circulación extraperimetral y el cierre de la hostelería a las 17.00 horas, continúan plantándole cara al patógeno. En el caso de la primera área, se han registrado 52 nuevas infecciones en el último día, lo que supone 74 menos de las que se sumaron ayer, y 1.315 casos activos, 86 menos. A Coruña, 43 (+9) y 1.017 (-76), respectivamente, según ha informado la Consellería de Sanidade, con datos actualizados a fecha de ayer a las 18.00 horas. El área de Lugo-A Mariña-Monforte de Lemos es, junto con la de Vigo, la única áera que reduce tanto sus contagios activos como los nuevos diarios: 18 (-7) y 545 (-26)

Pontevedra-O Salnés ha sumado 58 positivos más (+19) y 851 vecinos sobrellevan la enfermedad (+12); Santiago-Barbanza, 72 (+25) y 852 (+28); Ourense, 30 (-2) y 402 (+20); y Ferrol, 28 (+7) y 547 (-26).

Las PCR realizadas desde el inicio de la pandemia ascienden a 975.267 (+7.653) por los 432.247 test serológicos, dando lugar a 56.061 contagiados acumulados, de los que 49.232 han conseguido superar la enfermedad. Los decesos se sitúan en los 1.303 tras perder la vida 10 personas en las últimas horas.

Mejora la situación en los centros educativos

Los centros educativos y escuelas infantiles de Galicia contabilizan este jueves 848 casos activos de coronavirus, lo que supone un descenso de 13 respecto al día de ayer, según los datos del Servicio Gallego de Salud.

Las aulas cerradas descienden a 48 (una menos que ayer) y las escuelas cerradas se mantienen, de forma que se contabilizan tres: la escuela infantil Ludy, en Ferrol; Chiquis, en Pontevedra y Cáritas Tui-Vigo.

Por áreas sanitarias, la de Vigo es la que sigue con más contagios activos en escuelas infantiles y centros de educación no universitaria, con 190 casos (5 menos) y con 16 aulas cerradas (dos más).

En el área A Coruña descendieron los contagios hasta los 173 (5 menos), y descienden las aulas cerradas en dos hasta las 12; mientras que en Santiago los positivos aumentaron hasta los 141 (uno más) y descienden las aulas cerradas en una hasta las ocho.

Por su parte, el área de Pontevedra aglutina 131 casos (2 menos) y cuenta con tres aulas cerradas (una menos que ayer) y Lugo suma 88 casos (11 menos) y cinco aulas cerradas, una más que en el último balance.

El área de Ferrol aumentan los contagios en tres, hasta los 73, y se descienden en una las aulas cerradas registradas, de forma que solo contabiliza una; mientras que, por último, el área de Ourense es la que cuenta con menos contagios, concretamente 52 (seis más que ayer) y registra tres aulas cerradas, una más que ayer.

Cerca de 100 municipios gallegos llevan dos semanas sin detectar casos de COVID

Galicia contabiliza este sábado un total de 97 municipios en los que no se ha registrado ningún caso de coronavirus en los últimos 14 días, lo que implica casi un tercio, el 30,9% de los 313 ayuntamientos gallegos, y un aumento de 23 con respecto al pasado sábado. De todas las localidades libres de covid, la gran mayoría -54- vuelve a estar en la provincia de Ourense.

Según se desprende del mapa que actualiza diariamente la Consellería de Sanidade, este número supone que más de mitad, exactamente el 58,7%, de los municipios ourensanos lleva dos semanas sin detectar positivos.

En concreto, son A Arnoia, Baños de Molgas, Bande, Beade, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Cortegada, Cartelle, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Gomesende, A Gudiña, O Irixo, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadañedo, Larouco, Laza, Lobeira, Maside, Melón, A Merca, A Mezquita, Montederramo, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Padrenda, Parada de Sil, A Pobra de Trives, Piñor, Pontedeva, Porqueira, Punxín, Oímbra, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Riós, Rubiá, San Xoán de Río, San Amaro, A Teixeira, A Veiga, Verea, Vilamarín, Vilar de Barrio y Vilariño de Conso. Estos 54 municipios ourensanos libres de covid en los últimos 14 días son ocho más que los que figuraban en el mapa el sábado pasado.

Tras Ourense, está Lugo como segunda provincia con más ayuntamientos que no detectaron casos de coronavirus en dos semanas, un total de 27 --el 40,3% de las 67 localidades que la componen--, ocho más que hace una semana.

Se trata de Barreiros, Becerreá, Begonte, Cervantes, O Corgo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, O Incio, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pol, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Trabada, O Valadouro y O Vicedo.

En A Coruña, tan solo nueve de los 93 ayuntamientos de la provincia --el 9,7%-- no detectaron casos de coronavirus en dos semanas. Así, están libres del patógeno A Capela, Cerdido, Corcubión, Mañón, Mesía, Santiso, Toques, Trazo y Cariño.

Mientras tanto, en la provincia de Pontevedra los municipios sin nuevas infecciones por covid en 14 días han pasado de cinco a siete en la última semana --el 11,5%-- y son Arbo, Campo Lameiro, Dozón, Fornelos de Montes, Mondariz-Balneario, Oia y Portas.