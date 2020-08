Sin respetar la cuarentena en Madrid

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, alertó ayer de que el número de positivos en Covid y sus contactos que se saltan al cuarentena aumenta "cada semana".

"Nos consta y nos llega a partir de PA que en el seguimiento de casos positivos y contactos o bien no se ha realizado el aislamiento o no se ha realizado la cuarentena como corresponde", señaló durante su visita a Móstoles, donde se realizaban ayer PCR aleatorias a población entre 15 y 49 años. Así, señaló que para hacer frente a esta circunstancia se está trabajando en "hacer autos" para que un juez determine el "seguimiento por autoridad policial" de estas personas que no cumplen su aislamiento.

Anticuerpos

En algunas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, hasta el 70 ó el 80% de los usuarios tiene anticuerpos contra la Covid-19, según un estudio pionero en el mundo elaborado por la Consejería de Sanidad.

El viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, aportó estos datos tras visitar el dispositivo para la realización de pruebas PCR a vecinos de Móstoles de entre 15 y 49 años, destinado a la detección precoz de coronavirus en personas asintomáticas.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid recurrirá "en breve" ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) el auto del juez que ha rechazado ratificar la orden dictada por el Gobierno regional para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los dos metros de distancia al cierre del ocio nocturno.