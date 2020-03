La Xunta derivará a centros privados y a hoteles a mayores infectados, 9 en Galicia

Aunque en Galicia los casos de ancianos infectados por coronavirus en las residencias de mayores aún no alcanzan la dimensión de otras comunidades -ayer ascendían a nueve los mayores contagiados en estos entornos, dos de ellos en Vigo, mientras en el conjunto del país hay estimaciones que ya elevan los decesos a casi un centenar-, la Xunta ya tiene listo un plan B por si las instalaciones que tienen estos alojamientos no bastasen para mantener aislados a aquellos usuarios que enfermasen con coronavirus o sean sospechosos de estar infectados. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, así lo explicó tras el Consello. Entre lo que barajan está el derivarlos a centros residenciales o sanitarios privados, residencias de mayores u hoteles.



De este modo, la Administración gallega se hace eco de una petición de los titulares de residencias, que reclaman que se evacúe a otros centros los usuarios enfermos o con sospecha de estarlo. "En estos momento", según explicó Feijóo ayer, se está "valorando un mix de respuestas" a este colectivo, que consideran "prioritario" desde el punto de vista asistencial. Entre las opciones que manejan, mencionó llevarlos "a otras residencias vacías que nos pone a disposición la red de residencias privadas o concertadas" o a "distintos hoteles". La Xunta, apuntó, trabaja en un "protocolo" para dirimir si son necesarios hoteles o basta con "residencias de mayores que están en desuso o con muy baja ocupación".

Desde la Consellería de Política Social explican que estas opciones estarían para cuando no haya suficientes habitaciones para aislamiento, situación que, afirman, ayer no producía en Galicia. "Ninguna residencia tiene necesidad de ese espacio complementario", alegan. Si embargo, en comunidades como Madrid, donde se concentran en torno a medio centenar de los fallecidos en estas instalaciones, alguna residencia ha pedido medios.

Santiago, la más afectada

La residencia más afectada en Galicia por ahora está en Santiago, donde un centro contabiliza cinco mayores contagiados y una planta aislada para evitar más contagios, según confirmaron a Europa Press desde Política Social. Asimismo, otra residencia de personas mayores en Vigo sumó dos usuarios afectados por coronavirus. En este caso, según fuentes conocedoras de los hechos, los dos fueron llevados al hospital. Están en cuarentena quienes tuvieron contacto con ellos.

Ayer se notificaba otro caso en Celanova, Ourense, en otra institución similar. El afectado fue enviado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Según el centro, se siguen los "protocolos marcados por el Sergas" y el personal cuenta con "material de protección". Estos ocho casos se suman a otro del jueves en una residencia de Caldas de Reis, donde se llevó a cabo una desinfección. De los 9 residentes contagiados en Galicia, según Política Social, cinco están en aislamiento en los centros y cuatro en hospitales.

Dada la situación en el país, la Fiscalía General del Estado informaba el jueves de que desplegó una red para "recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente" en lo que sea de su competencia.

La situación de los mayores preocupa a sus familias. La red gallega de familiares y usuarios de residencias de mayores, REDE, urge la intervención pública de estos centros de gestión privada para evitar una "masacre" como en otras comunidades. Desde la Xunta señalan que hay un contacto "constante" con estos centros y que la profesionalidad de quienes trabajan allí es "máxima".

El Imserso difundía ayer la orden para residencias anunciada. Entre otras medidas se urge a separar por grupos a los residentes en función de si tienen o no síntomas o contacto estrecho con casos posibles o confirmados o si lo son. "Esta clasificación debe realizarse en cada centro con carácter urgente", dicen, en el plazo de un día desde que se publique la orden, y los trabajadores se asignan a cada grupo. Los contagiados deberán aislarse. Con más de un caso confirmado, pueden aislarse en cohorte. Respecto a los empleados, si tuvieron contacto con un caso posible o confirmado del virus y no presenta síntomas, "seguirá realizando su actividad normal" y vigilará su estado. En líneas generales, explican desde Política Social, no se diferencia demasido de lo que aplica ya Galicia.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, tras una reunión entre autonomías con Pablo Iglesias, urge al Gobierno enviar material de protección para los profesionales de las residencias y de atención a domicilio. Política Social lamentó que el Gobierno "redujese en 8 millones la aportación que le corresponde a Galicia dentro del Fondo social extraordinario habilitado para paliar las consecuencias del COVID-19". La Xunta sostiene que, según el criterio del martes, a Galicia le corresponderían unos 25 millones y recibe en cambio 17.