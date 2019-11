Valeria Quer: "Es duro pensar que la última cara que vio mi hermana es la de este señor"

"Lo más duro que he escuchado en esa sala es el comportamiento que tenía este individuo y pensar lo que le pudo hacer; y que la última cara que vio mi hermana es la de este señor". Así explicaba Valeria Quer la dureza del juicio.

La familia de Diana Quer y la acusación particular se mostraron ayer satisfechos. Tanto Juan Carlos Quer como el abogado Ricardo Pérez han considerado "descartada" la versión defendida por José Enrique Abuín ante el tribunal el martes pasado ya que ninguno de los testigos ha corroborado el robo de gasoil ni vio o escuchó a la joven en la zona donde estaban estacionadas las caravanas y los camiones de los feriantes.

Pérez Lama, que ejercita la acusación particular, resaltó que la noche de la desaparición de Diana no robaron gasoil a los feriantes" con lo que esa coartada queda obviamente descartada". En su opinión, también ha quedado acreditado que la trayectoria de Diana era "muy clara" la noche en la que se produjeron los hechos. Ella se dirigía a su casa por el Paseo del Areal, y no por la Rúa Venecia, como declaró el Chicle.