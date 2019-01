Comienza el Carnaval en Galicia

Celebración de la Mascarada Ibérica en Viana do Bolo. // B.L.

La quinta edición de la Mascarada Ibérica señalará este sábado, en Viana Do Bolo (Ourense) --desde las 16.30 horas--, y domingo, en Vilariño de Conso (Ourense) --desde las 11.30 horas-- el inicio del Carnaval de la provincia de Ourense.

Ambos municipios acogerán un desfile multicultural en el que saldrán a la calle más de 800 personas repartidas en un total de 42 grupos participantes de diferentes lugares de España, como Ourense, Zamora, León, Pontevedra, Guadalajara, Asturias, Cantabria, Lugo, A Coruña y Cáceres, así como de Portugal.

La cita servirá para mostrar las características más representativas de los carnavales de otras partes de la Península Ibérica y reunirá, entre otras, a las compañías portuguesas Chocalheiros de Vale de Porco y Bemposta o el Farandulo de Tó, además de las tradicionales 'pantallas' de Xinzo de Limia, los 'folións' de Vilariño de Conso y Viana do Bolo, los 'cigarróns' de Verín, los 'felos' de Maceda, el Oso de Salcedo --de A Pobra do Brollón (Lugo)--, los Xenerais do Ulla (A Coruña) o los Merdeiros (Vigo).

Así, la Mascarada Ibérica ambientará una de las celebraciones más esperadas del año en el punto neurálgico de esta celebración, Ourense, donde los carnavales son la fiesta capital en varias localizaciones de la geografía de la provincia tanto por su duración como por su participación. Verín, Xinzo de Limia, Maceda, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Laza ultiman los preparativos para acoger a miles de visitantes.



Xinzo estrena distinción

El Carnaval de Xinzo de Limia estrenará en esta edición la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Se celebrará del 1 al 5 de marzo de 2019 y, según ha anunciado la organización a través de un comunicado, recuperará el Concurso de Disfraces del desfile del Martes de Entroido, así como el Festival da Canción Humorística.

La fiesta comenzará a el 9 de febrero, con el Petardazo, y continuará el día siguiente con el Domingo Fareleiro. El 16 de febrero, el Colgamento do Meco protagonizará la jornada; el 17, será el Domingo Oleiro. El 23, será el turno de la Noite do Corredoiro. Y, para despedir la cita más esperada del año en la comarca, el Enterro da Sardiña, el 6 de marzo, y el Domingo de Piñata, el 10.

El alcalde de la localidad, Manuel Cabas, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el Carnaval de Xinzo de Limia es "el más participativo de España" y ha advertido de que, para esta edición, espera superar los 20.000 visitantes habituales tras la obtención de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

"El Carnaval de Xinzo es espectacular, no a lo mejor por los vestidos o las carrozas, sino porque lo vive la gente y lo disfruta 24 horas durante cada día, no es el momento del desfile, no es un momento puntual, incluso mucha gente va a comprar disfrazada", ha subrayado el regidor, orgulloso de los festejos que se preparan en el municipio ourensano y que, junto con Laza y Verín, forman el triángulo mágico del Carnaval.



Los Cigarróns en Verín

La localidad ourensana de Verín comenzará su Carnaval, declarado de Interés Turístico Nacional, el 21 de febrero, con el Jueves de Compadres, y continuará el 24 de febrero, con el Domingo de Corredoiro: el ruido y la música llenarán las calles de la villa, que estarán comandadas por los Cigarróns desde mediodía. Hacia la noche, la 'Fariñada' protagonizará la despedida del primer domingo de fiesta.

El 28 de febrero, será el turno para los menores de varios centros educativos de la comarca y para las mujeres con el desfile infantil y la celebración del Jueves de Comadres, en el que miles de mujeres disfrazadas salen a la calle para disfrutar de cenas y actividades. A medianoche, lugareños y visitantes se reúnen en la procesión de la vela y las sábanas blancas para, tras recibir a la Reina del Carnaval, escuchar el pregón.

El 1 de marzo, Verín celebra el Viernes de Compadreo, que rematará con música para acompañar la tradicional degustación del cerdo al espeto. El sábado 2 de marzo, la localidad acoge el Sábado de Carnaval con el Bautizo del Cigarrón. El día siguiente, con el Domingo Gordo, la fiesta llega a su apogeo con las bombas, las charangas y el gran desfile. El lunes, será el Día da Farelada, antesala de la despedida: el Martes de Carnaval, con repetición del desfile, el Miércoles de Ceniza, y el Domingo de Piñata, el día 10.

El regidor de la localidad, Gerardo Seoane, ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, que el Carnaval de Verín destaca por los "disfraces", que son "muy bonitos", y por sus personajes, "muy típicos", así como por su fiesta, que tiene "un cierto grado de transgresión".

"Es el evento más importante del año para el municipio, tiene una larga tradición y personalidad propia. Es el resultado de un trabajo realizado durante todo el año. Esperamos la llegada de más de 30.000 visitantes", ha señalado.



Morena, Maragato y Peliqueiros

El Carnaval de Laza cierra el triángulo mágico de esta festividad en la provincia. Está protagonizado por los Peliqueiros y los folións, formados por grupos de unas 40 personas que recorren las calles de la villa haciendo sonar diversos instrumentos musicales. La Morena y el Maragato son los personajes secundarios que, junto con los anteriores, caracterizan uno de los carnavales más largos y antiguos de Galicia.

La celebración comienza con el Jueves de Comadres, al que le sigue el Viernes de Carnaval, fecha en el que los participantes organizan el Gran Folión, cuyo objetivo es desprenderse de los malos espíritus. Ya con la noche caída, los 'fachóns' --antorchas-- ponen luz a la procesión de los vecinos por las calles de la localidad. El día siguiente, es el turno del Sábado das Cabritas con la Fariñada para los menores.

El Domingo de Carnaval, se produce la primera aparición de los Peliqueiros por la mañana; en sesión vespertina, el desfile de carrozas toma el relevo. El lunes, tiene lugar la Farrapada, la Gitanada de los Burros y la Bajada de la Morena y las Hormigas. La fiesta sigue el martes con el desfile de carrozas, la lectura del Testamento del Burro y la despedida con la Queima do Arangaño. El Domingo de Piñata pone punto final a la cita estrella de la localidad.



Felos y Boteiros

Maceda es otra de las localidades ourensanas en las que el Carnaval tiene mayor tradición. Los 'felos', sin esperar a la llegada de su fiesta grande, salieron a las calles de la localidad el segundo sábado del año, pero solo con la máscara, el bastón y las chocas atadas a la cintura, ya que la vestimenta la reservan para las fechas importantes de una cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

Desde lo alto de la montaña de San Mamede, los 'felos' recorren jaleando los diversos pueblos que conforman el municipio para avisar de la llegada del Carnaval y animar a los escépticos. En el trayecto, es habitual que, bajo el anonimato de la careta, abran maleteros de vehículos, molesten a los vecinos con el bastón o se venguen con golpes de chocas.

Mientras, en Viana do Bolo y Vilariño de Conso, el protagonismo es para los boteiros, caracterizados por llevar trajes muy coloridos y grandes máscaras, todo ello, de difícil elaboración. Tras dar la bienvenida al Carnaval con la Mascarada Ibérica, los folións visitan los pueblos en ambos ayuntamientos con el objetivo de ambientar una celebración que refuerza la identidad de ambas localidades.