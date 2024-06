Los 'milagros' estéticos de Hollywood se consiguen con estos cinco ejercicios

Con la llegada del verano se convierte en el reto más común. La mayoría de las personas quieren lucir un look que transmita buena forma física o estilizar su cuerpo simplemente para gustarse más o a más gente. De ahí que por esta época se disparen las matrículas en los gimnasios, aunque tal vez no será necesario ni que salgas de casa si sigues esta recomendaciones procedente de la cuna mundial de los presumidos: Hollywood.

Si te has propuesto ponerte en forma, pero no eres un gran amante del deporte y no sabes muy bien por donde empezar, quizá el método Hollywood sea para ti. Una rutina de entrenamiento que ha triunfado entre algunos de los rostros más conocidos del cine y la televisión.

Se trata de un plan de entrenamiento, creado por Simon Waterson, y que está estructurado por semanas, y cada día lo dedica a una zona o a un tipo de trabajo diferente. "El lunes es el día de piernas; el martes toca tren superior; el miércoles, estiramiento dinámico; el jueves, core; el viernes, full body; el sábado, deporte activo; y el domingo toca bienestar y recuperación", explica el entrenador en su libro.

Un hombre haciendo ejercicio al aire libre. / raferto1973

Todos estos grupos musculares se trabajan con 5 ejercicios cada día, que incluyen, entre otros, sentadillas, zancadas, flexiones, remo, abdominales, estiramientos... Una forma de organizar la semana y que permite descansar los grupos musculares y recuperarte para que estés fresco en el siguiente entrenamiento, lo que ayudará a que tu forma física mejore.

La rutina incluye, también, breves sesiones de cardio, de entre 2 y 5 minutos, que se intercalan a lo largo de la sesión que, según Waterson, lo mejor es que sea a primera hora de la mañana, ya que así será más sencillo no renunciar a ella por imprevistos que puedan surgir a lo largo del día.