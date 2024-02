No comas esta cantidad de aguacate al día: podría ser perjudicial para tu salud

Quién no conoce a estas alturas las propiedades del aguacate. Este superalimento se caracteriza por aportar una serie de beneficios a la dieta de pequeños y adultos, incluso cuando lo que estos últimos buscan mantenerse en forma. La cantidad de aplicaciones en la cocina también ayuda a consumirlo, su versatilidad es otro de sus puntos fuertes.

Entre los beneficios del aguacate en las dietas destaca la calidad de sus grasas, es decir, este fruto presenta un alto nivel de grasas buenas, saludables para el cuerpo. No solo no elevan el colesterol, sino que es un arma para mantenerlo a raya gracias a su aporte de firoesteroles. De este modo, el aguacate se convierte en un poderoso aliado de la salud cardiovascular. Además, este fruto no contiene azúcares, pero sí que es una potente fuente de fibra.

Por si fuese poco, a grasa insaturada de los aguacates actúa como un refuerzo de los nutrientes, lo que ayuda a aumentar la absorción de las vitaminas A, D, K y E.

Sin embargo, y como en todo, en la medida está la virtud, y comer en exceso aguacate puede acarrear consecuencias negativas.

¿Qué puede pasar si como demasiado aguacate?

Lo primero que se debe tener en cuenta con respecto al aguacate es la importante ingesta de caloría que supone. Por cada 100 gramos de este fruto se añaden unas 260 calorías al cómputo de nuestra dieta.

Por otro lado, The National Headache Foundation sugiere una dieta baja en tiramina para quienes padecen dolor de cabeza, entre los alimentos a considerar con un consumo moderado está el aguacate.

En temas de digestión, el aguacate contiene sorbitol, que puede interferir en la digestión, probocando molestias abdominales, hinchazón y efecto laxante si se consume en exceso.

Los expertos apuntan a que la cantidad media debe situarse en medio aguacate diario, aunque la clave estará en el equilibro sostenido en el tiempo. Sea como sea, recuerda que aunque se trata de un alimento muy saludable y muy recomendable para tu dieta, comer demasiada cantidad de aguacate al día podría ser perjudicial para tu salud.