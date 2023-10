Si el momento de irse a la cama se convierte para ti en una auténtica tortura porque no consigues conciliar el sueño y ya lo has probado todo, quizá ha llegado el momento de prestar atención a tu alimentación. No hay peor sensación que querer dormir y pasar la noche en vela. Las horas parece que no avanzan y los días se vuelven interminables por la falta de descanso.

Hay ciertos alimentos que pueden contribuir a mejorar el sueño debido a su composición nutricional. De acuerdo con los expertos de la Sleep Foundation, recorrir a productos que contienen melatonina u otros nutrientes favorecerán la producción y síntesis, como la serotonina, magnesio, vitamina B6 y triptófano y en consecuencia dormirás mejor. El truco de limón para dormir bien: así es como esta fruta te ayudará a luchar contra el insomnio Los alimentos a los que recurrir para dormir del tirón Los kiwis tienen una alta concentración de serotonina, lo que favorece la producción de melatonina y regula los patrones de sueño. También se trata de una fruta rica en fibra, vitamina C, ácido fólico, potasio, antioxidantes y vitaminas E y K. Las cerezas, sobre todo las más ácidas, tienen un elevado contenido de melatonina. Asimismo, contienen proantocianidinas que aumentan el triptófano en el organismo. La leche es una importante fuente dietética de melatonina. Esta contiene triptófano, el cual actúa como un acelerador de las concentraciones de melatonina y serotonina. Los pescados como el salmón o el atún contienen ácidos grasos omega-3 y vitamina D, que participan en la regulación de la serotonina en el cuerpo. Las nueces destacan por su alto contenido en triptófano, además de aportar antioxidantes, grasas saludables y minerales. Las almendras también son una importante fuente de este aminoácido. El arroz aporta una cantidad de melatonina que contribuye significativamente al descanso, aunque no es recomendable ingerir grandes cantidades de este alimento por la noche. Además, es una importante fuente de minerales, como fósforo, hierro y potasio, y de vitaminas, sobre todo B1 y B3. La técnica que pondrá fin a tus problemas de insomnio: así es cómo podrás dormirte en sólo 60 segundos Por otro lado, también hay que prestar atención a los alimentos que se deben evitar antes de ir a dormir como el café, té, bebidas carbonatadas, chocolate, naranja, tomate y alcohol.