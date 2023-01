La dieta vegana es más efectiva para perder peso y controlar el colesterol que la dieta mediterránea, según un nuevo estudio llevado a cabo por el Comité de Médicos por una Medicina Responsable y que ha sido publicado en el 'Journal of the American College of Nutrition'.

Para llevar a cabo el trabajo, se asignaron al azar a los participantes, que tenían sobrepeso y no tenían antecedentes de diabetes, a una dieta vegana o mediterránea. Durante 16 semanas, la mitad comenzaron con una dieta vegana baja en grasas que eliminó los productos animales y se centró en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. La otra mitad se inició con la dieta mediterránea, que siguió el protocolo 'PREDIMED', que se centra en frutas, verduras, legumbres, pescado, lácteos bajos en grasa y aceite de oliva virgen extra, limitando o evitando las carnes rojas y las grasas saturadas. Ninguno de los grupos tenía un límite de calorías y los participantes no cambiaron las rutinas de ejercicio o medicación, a menos que lo indicaran sus médicos personales. Como parte del diseño cruzado. A las 16 semanas, los expertos observaron que los participantes perdieron una media de seis kilos con la dieta vegana, en comparación con los que siguieron la dieta mediterránea. Además, los participantes perdieron 3,4 kilogramos más de masa grasa con la dieta vegana, y una mayor reducción de la grasa visceral en 315 centímetros cúbicos. Al mismo tiempo, la dieta vegana redujo los niveles de colesterol total y LDL en 18,7 mg/dL y 15,3 mg/dL, respectivamente, mientras que no hubo cambios significativos de colesterol en la dieta mediterránea. No obstante, la presión arterial disminuyó en ambas dietas, pero más en la dieta mediterránea. "Estudios anteriores han sugerido que tanto las dietas mediterráneas como las veganas mejoran el peso corporal y los factores de riesgo cardiometabólicos, pero hasta ahora, su eficacia relativa no se había comparado en un ensayo aleatorizado", han señalado los investigadores. Dicho esto, han informado de que la dieta vegana probablemente condujo a una mayor pérdida de peso porque se asoció con una reducción en la ingesta de calorías, aumento en la ingesta de fibra, disminución en el consumo de grasas y disminución en el consumo de grasas saturadas.