El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, valoró esta mañana los resultados electorales de ayer domingo de manera "muy positiva", unas cifras en las que los populares destacan que la agrupación se haya impuesto en la ciudad en casi "el triple de mesas electorales que el pasado 28 de abril", pasando de 13 a 38. En esta línea, del total de 106 mesas que se reparten por Pontevedra, el Partido Popular ha aumentado sus apoyos en 90, mientras que destacan que el PSOE perdió votantes en 101 de las mesas, algo que supone que el PP para Domínguez sea el partido "que más ha subido en esta ciudad, tanto en número de votos como en porcentaje". Con todo, los socialistas siguen ganando en seis de cada diez mesas, aproximadamente.









Domínguez se ha mostrado muy satisfecho con la "recuperación del voto urbano al Partido Popular, con unas subidas muy significativas en el centro". En cuanto al rural, el popular ha mencionado dos parroquias en particular por "su mayor complejidad": "El PP ha ganado en Placeres casi duplicando al PSOE, y en Campañó ha ganado en todas las mesas". En referencia a estas diferencias, Domínguez ha explicado que los populares "han logrado reducir la brecha con los socialistas: de nueve puntos a tan solo dos".

El popular ha incidido en la bajada de casi dos mil votos de los socialistas en el municipio de Pontevedra, mientras que el Partido Popular ha subido casi 1.300: "Por tanto, hay una subida muy significativa del PP y una bajada muy importante del PSOE". Sobre los resultados del BNG, Domínguez ha constatado "un nuevo fracaso de los nacionalistas al no conseguir impulsar a su candidata a Madrid, algo que si han logrado en A Coruña".







Finalmente, Domínguez ha querido destacar "el cambio de tendencia" con un partido que sube, en referencia al Partido Popular, y un partido "a la baja", sobre el PSOE. "No me quedo plenamente satisfecho con nuestro objetivo, pues lo que queremos es ser la primera fuerza política en Pontevedra", ha defendido el popular, que ha detallado que el partido seguirá "trabajando en esta línea, ya que estamos en el buen camino".