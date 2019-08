La Festa do Mexillón abre sus puerta en la Semana Cultural de San Roque

La Semana Cultural y Festiva de San Roque continúa hoy con la apertura de la XXV Festa do Mexillón en la Praza da Chousa. A partir de las 13.00 horas se podrán degustar mejillones al vapor, tigre o a la vinagreta. A las 20.00 horas empezará la animación musical a cargo de la Escola de Música Tradicional de Poio, y una hora más tarde será la actuación de A. F. Os Berberechiños.

Mañana, a las a las 12.00 horas, se volverán a abrir los stands de degustación de la Festa do Mexillón y a las 13.00 horas comenzará el concierto a cargo de Ricardo Parada.

El fin de semana recogerá actividades como el día de San Roque, viernes 16. Por la mañana saldrán los pasacalles a cargo de la Banda de Música Airiños do Morrazo y el grupo de gaitas Os Berberechiños. A las 12.30 horas se oficiará la misa solemne en honor a San Roque cantada por el coro Virxe de Fátima, seguida de la procesión acompañada de la Banda de Música Airiños do Morrazo. Por la noche será el turno de las agrupaciones Cantarerias Madialeva y Os Chispas do Lérez, que animarán las calles de la parroquia. El sábado por la mañana se disputará el campeonato de bolos, y por la tarde, a las 20.00 horas será la subida de la Virxe da Renda a su capilla, amenizada por el grupo Vides Novas. A las 21.00 horas será la Festa do Can, y una hora más tarde Cantos da Taberna con las agrupaciones Cantadores Tradicionais, Os Tonys y Retesías. El domingo terminará la semana cultural con animación por las calles durante todo el día, fiesta de la espuma a las 18.30 y espectáculo Dinos. a las 20.00 horas.