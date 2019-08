Voluntarios del punto morado de la Peregrina acompañan a dos chicas hasta sus casas

Dos chicas, de 16 y 24 años, solicitaron anoche acompañamiento hasta sus casas en el punto morado instalado en la plaza de Ourense. Voluntarios de la caravana de información contra la violencia de género y sexual escoltaron a las jóvenes hasta sus hogares, uno en la zona vieja de Pontevedra y otro cerca del centro comercial Carrefour en Salcedo. La petición se produjo en la segunda gran noche de las fiestas de la Peregrina, que además coincidía con la despedida de las "peñas" taurinas y el concierto de Ana Belén.

En el primer fin de semana de las fiestas de la ciudad, el punto morado no recibió ninguna denuncia por acoso o agresión, según informan desde el concello. Sin embargo, la actividad ha sido intensa en el expositor ubicado al lado de las escaleras de San Francisco. La edil de Igualdade, Paloma Castro, destaca el "importante efecto de seguridad y protección que genera la presencia de la caravana".

Los ocho voluntarios que atienden el punto morado han recibido a lo largo del fin de semana multitud de consultas, especialmente relativas a los acompañamientos a casa, la diferencia entre abuso y agresión, qué conductas se consideran acoso... Al lugar se han acercado desde personas muy jóvenes, de apenas 18 años, hasta los 55 años del consultante de mayor edad.

Paloma Castro destaca que "algunas familias y jóvenes se acercaron a las profesionales de la caravana y a los voluntarios para darles las gracias por una iniciativa que aporta mucha seguridad a las mujeres. Incluso dos mujeres víctimas de violencia de género quisieron agradecer esta labor".

'Sen o meu si, non'

'Sen o meu si, non', este es el lema de la nueva campaña de sensibilización, información y concienciación impulsada por el Concello de Pontevedra en materia de igualdad, prevención y lucha contra la violencia sexual. El punto morado ha repartido el primer fin de semana de la Peregrina más de 5.000 folletos, 2.000 dípticos y 3.000 pulseras.

La campaña incide en la diferencia entre agresión, abuso sexual y el consentimiento en las relaciones, con una larga lista de supuestos donde se explica que "no decir no de manera explícita no significa sí", del mismo modo que el silencio, no responder o la indecisión. Igualmente no hay un acuerdo activo para participar en un acto sexual si se está bajo los efectos de drogas, incluyendo en ellas el alcohol, o se está en una situación de inconsciencia.

La caravana violeta también atendió avisos de ciudadanos sobre mujeres en estado de desorientación por embriaguez. Los voluntarios se desplazaron para ayudar a las afectadas pero grupos de amigos ya se habían organizado para acompañarlas a casa.