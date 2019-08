La contundente campaña de Pontevedra contra la violencia sexual: "Nin de broma"

'Sen o meu si, non', este es el lema de la nueva campaña de sensibilización, información y concienciación impulsada por el Concello de Pontevedra en materia de igualdad, prevención y lucha contra la violencia sexual.

La concejala de Igualdad, Paloma Castro ha explicado que dentro de esta iniciativa se incluye la instalación de 'Puntos Morados' durante los días de mayor afluencia de gente en la semana grande de las fiestas de la Peregrina. Además, se divulgará un video y se repartirán dípticos con información que serán repartidos en los diferentes puntos informativos y, durante el curso, se pondrán a disposición en los centros educativos del municipio.

La campaña incide en la diferencia entre agresión, abuso sexual y el consentimiento en las relaciones, con una larga lista de supuestos donde se explica que "no decir no de manera explícita no significa sí", del mismo modo que el silencio, no responder o la indecisión. Igualmente no hay un acuerdo activo para participar en un acto sexual si se está bajo los efectos de drogas, incluyendo en ellas el alcohol, o se está en una situación de inconsciencia.

La campaña advierte de las conductas "normalizadas" y "sutiles" a nuestro alrededor y que pasan "desapercibidas", como son los "micromachismos", incidiendo en la importancia de "ponerles freno" para no alimentar "la cultura de la violación".

Finalmente se marcan unas pautas de actuación para que sigan aquellas personas que han sufrido una agresión y los teléfonos a los que tienen que acudir para informase y denunciar.

Protocolo

La concejalía de igualdad del Concello de Pontevedra está elaborando un protocolo de actuación para casos de violencia sexual. Lo están confeccionado profesionales en igualdad y personal del Centro de Información a la Mujer y será llevado para su aprobación a la Mesa técnica de coordinación para la lucha contra la violencia de género.

La edil socialista Paloma Castro ha lamentado que "está en peligro la integridad de las mujeres". "Mientras sigamos viviendo en una sociedad machista y patriarcal y haya energúmenos que sigan pensando que por ser hombres tienen el control, no nos queda otro remedio a las instituciones que proteger a las mujeres para que puedan pasar su ocio y las fiestas en libertad".