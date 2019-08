Cientos de personas salen a la calle para pedir al Parlamento gallego el fin de las corridas de toros

Cientos de personas y varios colectivos participaron ayer en la manifestación convocada por Touradas fóra de Pontevedra con motivo de la feria taurina, que celebró la primera de las corridas de este fin de semana. Con los tradicionales lemas "A tortura non é arte nin cultura" y "Maltrato animal, endurecimiento penal", corearon un "Basta ya de maltrato animal".

La marcha partió, como es habitual, desde la Praza da Peregrina, encabezada por la pancarta de Touradas fóra de Pontevedra, a la que acompañaron colectivos como Galgos 112, Verdegaia, el partido animalista PACMA o Galiza Nova, entre otros. Con todos ellos, cientos de particulares, que quisieron expresar a viva voz su rechazo al espectáculo de las corridas de toros por considerarlo cruel e injustificado en una sociedad avanzada del siglo XXI.

Este año leyó el manifiesto Baia Fernández, que recordó que ya hace más de una década de movilizaciones en la calle contra la tauromaquia.

"O noso obxectivo non é convocar manifstación exitosas; o noso obxectivo é a abolición das touradas. Un obxectivo que estamos certas de que cada día está máis próximo", afirmó.

Este año la marcha se centró en reclamar al Parlamento gallego el final legal de las corridas de toros en Galicia. "Todas e todos nós debemos presionar aos partidos políticos que alí teñen representación para que se posicionen con rotundidade en favor da abolición da tauromaquia e para que actúen en consecuencia modificando a fraudulenta Lei de Benestar Animal actual, que segue a facer das touradas unha excepción á hora de combater o maltrato animal", apuntó.

"Xa é ben hora de que as institucións e os partidos que din representarnos asuman a realidade: que as touradas non teñen apoio nin interesan á grande maioría do noso pobo".

En cualquier caso, los convocantes celebraron que la fiesta taurina "vive unha época de decadencia, como os mesmos taurinos recoñecen". "E a causa é clara: o negocio non rende porque o interese decae", añaden.

En este sentido, lamentaron que la ciudad de Pontevedra sea la única gallega que organiza de manera regular corridas de toros. "Se as touradas se tivesen que manter en exclusiva das súas forzas e non de drenar subsidios e recursos públicos, o seu final aceleraríase moito", leyó Baia Fernández.

Por eso, exigieron que cualquier tipo de ayuda pública "sexa eliminada de inmediato". "Non hai excusas, nin axudas directas, nin indirectas nin en diferido".

La anécdota de la manifestación la protagonizó un vecino de la calle García Camba, que asomado a la ventana de su vivienda gritó "¡Viva España!" y "¡Vivan los toros!", provocando respuestas indignadas entre los participantes.