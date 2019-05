Los médicos de Atención Primaria apoyarán una huelga en junio

Los facultrativos de Atención Primaria acordaron, en una reunión mantenida en el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, apoyar la propuesta de huelga para el próximo 19 de junio.

Los asistentes al encuentro lo decidieron por unanimidad, así como apoyar a los compañeros del área sanitaria de Vigo "para hacer frente común ante la situación de deterioro que sufre la Atención Primaria en nuestra comunidad".

Son cinco los puntos básicos que han unido a los facultativos de todas las áreas sanitarias gallegas. El primero de ellos es la existencia de las actuales estructuras organizativas de gestión integradas, EOXI. "No estamos en contra de la gestión integral, pero sí de esta fórmula aplicada que tanto deteriora a la Atención Primaria", aseguran.

Consideran que las citas preferentes se deben dar en un período máximo de 15 días y nunca desde las Urgencias hospitalarias. Además, reclaman que la solicitud de pruebas complementarias debe realizarse en las mismas condiciones que el resto de especialidades.

El presupuesto de la Atención Primaria es otro de los puntos que cuestionan. Ante los recortes, piden que se aumente progresivamente, hasta un 25 por ciento, "que es lo que recomienda la OMS".

Precariedad

El tercero de los puntos es la precariedad. En este sentido, lamentan que los médicos residentes tengan diferentes contratos en función de si trabajan para la Atención Primaria o para las Urgencias Hospitalarias. "Parece que sean dos empresas distintas", apuntan.

Por ello arremeten contra los contratos de días de consulta sueltos. "¿No hay médicos porque no hay contratos o no hay contratos porque no hay médicos?", se preguntan.

En sus reivindicaciones también ocupan un lugar preferente los Puntos de Atención Continuada (PAC). Para este personal piden el cobro de los complementos de nocturnidad y festividad. "Es una deuda, no una negociación", subrayan.

Por último, se piden nuevas plazas para Primaria. En esta línea instan a que se informe del número exacto de vacantes para saber cuántas se necesitan, así como conocer la dimensión de los cupos y edad de los pacientes para conocer la carga de trabajo de cada médico.