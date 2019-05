Rafael Domínguez Artime: "Los primeros años de Lores fueron buenos pero toca cambiar porque el modelo está exhausto"

Es el quinto candidato del PP que se enfrenta a Miguel Fernández Lores desde 1999 y reconoce que el alcalde "ha hecho cosas bien". Pero cree que "hay que poner fin" a los veinte años del BNG en el cargo "porque Pontevedra necesita un cambio". Rafael Domínguez afirma que con diez concejales (tres más que ahora) "podré gobernar en solitario".

-¿Qué resultados espera?

-Creo que vamos a dar una sorpresa. Estoy muy contento con el recibimiento de la gente. Estamos trabajando muy duro y somos el partido que más trabaja. Vamos a superar con mucho las expectativas.

-¿No teme que la caída de votos de las elecciones generales tenga un efecto rebote en las locales?

-La gente sabe diferenciar muy bien entre las generales y las municipales.

-¿Se marca un número mínimo de concejales para no considerar los resultados un fracaso?

-En absoluto. No me marco límites pero estoy convencido de que vamos a sacar más de los siete actuales.

-Y se plantea algún pacto.

-Estoy convencido de que Vox no va a entrar y los pontevedreses han captado el mensaje de que votar a Vox es votar a Lores por la Ley D´Hont, por lo que no vamos a entrar en ese terreno, que es perder el tiempo. Es cierto que Vox logró 3.000 votos en las generales, pero no tendrá el mismo resultado el próximo domingo. Estamos viendo tendencias de que el PP está en capacidad de gobernar, en minoría, pero con esa posibilidad.

-¿Pactando entonces con Ciudadanos?

-Con Ciudadanos es más fácil pactar, pero mi idea, ahora mismo es gobernar en solitario. Con diez concejales estamos en posición de hacerlo.

-¿Qué papel otorga entonces a Marea y al PSOE?

-Ejercerán el papel de muleta de Lores si el PP no logra la mayoría necesaria.

-Defiende el modelo urbano, la línea estrella de Lores que el PP siempre ha criticado hasta que usted decidió variar ese mensaje. ¿Pero se plantea cambios, reabrir alguna calle al tráfico?

-No, en absoluto. Soy muy práctico. Lo que está bien hecho hay que mantenerlo. Por ejemplo, en mi modelo urbanístico, el motor fundamental va a ser abrir Pontevedra a la ría, intentar que no está desaprovechada. No me planteo coches en A Ferrería ni otras actuaciones, pero sí hay que completar el modelo con transporte urbano para que la gente pueda acceder, con plazas públicas de aparcamiento gratuito, porque la gente de fuera no viene a consumir a Pontevedra como lo hacía antes, está cambiando sus hábitos y económicamente se nota. Los primeros años de Lores fueron buenos, pero ahora el modelo está agotado y exhausto y no veo nada nuevo. Hay más cosas. Yo encabecé el cambio de postura del PP y disfruto del modelo urbano con mi hijo. Para el que vive en Pontevedra, la peatonalización está muy bien; ir contra eso fue un error del PP en los últimos años, pero no me llega, necesitamos más.

-Entonces, ¿no es una estrategia sino que se trata de un convencimiento real?

-No, en absoluto. Siempre dije, incluso a nivel interno, que ir contra este modelo era algo ridículo porque la ciudad lo quiere. Pero, no me llega, necesita más, hay que mejorarlo.

-¿Cómo se mejora?

-Con muchísimas cosas: abrir Pontevedra a la ría, transporte público, que los tipos de aparcamiento sean un poco mejores, apoyo al comercio local, la gratuidad de la autopista a Barro, hacer un nuevo polígono en la zona sur de Pontevedra, un nuevo PXOM para ordenar el territorio y planificar a largo plazo, reducir impuestos, invertir en el rural con saneamiento y agua, que no lo tiene... Hay mil cosas que se pueden hacer en Pontevedra y que en estos veinte años quedaron olvidadas.

-Su propuesta de abrir Pontevedra a la ría incluye rellenos en el Lérez y edificios en sus orillas. ¿No es contradictorio?

-Lo que queremos es que la gente vaya a la ría, generar polos de atracción en tres puntos para que la gente pueda disfrutar. Hay un relleno muy pequeño que no tiene ningún problema técnico. Además lleva incorporadas dos actuaciones más: el saneamiento de la ría, que es fundamental y hay que mejorar la depuradora, y acometer el dragado de la ría.

-Un proyecto que Portos de Galicia tiene paralizado desde hace años

-En 2020 está garantizado que se empieza.

-Habla usted de la depuradora de Placeres, sobre ampliación discrepan la Xunta y el PP local.

-Yo siempre digo que antepongo Pontevedra al partido. El día que el partido me obligue a decir algo con lo que no estoy de acuerdo, algo grave, diré "hasta aquí duró", porque vivo y trabajo en Pontevedra y dentro de unos años estaré con los vecinos y no quiere que nadie me llegue a decir que me vendí al partido.

Volviendo a la depuradora...

-Hay tres actuaciones, mejora de la depuradora, que es imprescindible; ejecutar un segundo emisario, con el que estoy de acuerdo, pero hay un proyecto de ampliación de la depuradora que llegaba al parque infantil de Placeres. Esto es algo inasumible

-Pero ese plan no está abandonado.

-Pues tendrá que presentar Augas de Galicia un plan al PP local y a los vecinos de Lourizán donde diga cómo puede ampliarla, hacia los terrenos de Ence, en otro sitio, hay mil fórmulas. El único que vi es inasumible.

-Otro de los ejes de su campaña es que Lores lleva dos décadas y cumple 65 años. No es el único alcalde en esa situación.

-No es cuestión de edad, que también, sino que lleva veinte años de alcalde y lo veo cansado y sin las ganas y la energía de los primeros años, porque el proyecto está agotado, ya no sabe qué vender, con una campaña de perfil bajo y sin intensidad, en la que no habla de problemas como el transporte público, el empleo, las oportunidades, qué empresas pueden venir a Pontevedra. Yo creo que tenemos enfrente nuevos retos y hay que tener energías renovadas con nuevas personas.