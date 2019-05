El PP celebra su tradicional romería en A Escusa con medio millar de asistentes

El PP celebró su XIV romería en el monte de A Escusa con la presencia del presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, así como de Ana Pastor y Éthel Vázquez, y del candidato del PP por Poio, Ángel Moldes. Asistieron unas 600 personas.

Por su parte, el candidato por Pontevedra, Rafael Domínguez se reunió con jóvenes en A Illa das Esculturas a quienes les manifestó que "el empleo es nuestra prioridad y si hoy estoy aquí, como candidato, es porque quiero que los jóvenes podáis encontrar en vuestra ciudad oportunidades de futuro".

Allí, tras disputar un partido de fútbol, el candidato popular a la Alcaldía de Pontevedra explicó sus propuestas para la juventud y también su proyecto para lograr que Pontevedra deje de ser la ciudad gallega con la tasa de paro más elevada. "Quiero que los jóvenes podáis encontrar trabajo en vuestra casa y que podáis quedaros aquí, en Pontevedra, cerca de vuestras familias", señaló, "para ello apostamos por una serie de medidas que nos permitan luchar contra el principal problema que tiene el municipio: el paro", agregó.

En este sentido, Rafa Domínguez recordó que en su programa económico y de empleo apuesta por la creación de un polígono comercial y logístico al sur de la ciudad; por el impulso definitivo del polígono de O Vao; por la supresión del peaje a Barro y por la instalación de una fábrica que cierre el ciclo del papel. Además, apuesta por una rebajada importante de impuestos y por medidas concretas que permitan revitalizar el comercio local. "Nuestro objetivo es asentar las bases para que todas aquellas empresas que quieran instalarse en nuestro municipio encuentren las condiciones adecuadas para poder hacerlo", apuntó, "nunca me veréis alardear de que no le he cogido el teléfono a una empresa como Ikea o que organice fiestas para celebrar que una empresa cierra".