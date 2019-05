Piden dos años a un empresario por el accidente que sufrió un empleado sin contrato

La Fiscalía de Pontevedra solicita una pena de dos años y un día de prisión para un empresario de Cuntis, J. L. P. F., como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones imprudentes por las lesiones que sufrió en su taller un trabajador al que no tenía contratado ni había dado de alta en la Seguridad Social. Solicita también que se le imponga una pena de multa de diez meses a razón de 9 euros al día y que indemnice al trabajador con 94.000 euros por las lesiones sufridas, así como las secuelas que supone una incapacidad permanente total para la ocupación del perjudicado.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2015 cuando el trabajador sufrió un corte en la muñeca derecha con afectación venosa y que requirió cirugía vascular, quedando incapacitado para ejercer de mecánico. El acusado no solo no tenía dado de alta al trabajador sino que tampoco le ofreció protección alguna "ni recabó asistencia sanitaria inmediata al trabajado, sino que se limitó a avisar al padre" del mismo "para que fuera a recogerlo al taller". De hecho, señala el fiscal que el acusado "improvisó una cura de urgencia mediante un torniquete con gasas y restos de material" pese a que "no disponía de formación preventiva alguna en materia de primeros auxilios", entre otras.