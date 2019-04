Pontevedra se suma a las manifestaciones en defensa de los sistemas públicos de pensiones

Pontevedra se sumó ayer a otras nueve ciudades gallegas y 270 localidades más en todo el Estado español en las que la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convocó manifestaciones. En Galicia y Pontevedra fue Modepen (Movemento Galego Pola Defensa das Pensións Públicas) quienes impulsaban estas movilizaciones y que, por primera vez en la ciudad, no se limitó a una concentración sino que incluyó una manifestación por las calles del casco urbano.

En la marcha de Pontevedra participaron más de cien personas bajo lemas como "Que non nos rouben as pensións!". Según explican desde Modepen, se considera el actual ciclo electoral y principalmente las elecciones generales del 28 de este mes como "cruciales" para el Sistema Público de Pensiones. Y "mucho más", alertan, después de que el pasado 4 de abril el Parlamento Europeo "dese as costas aos dereitos dos cidadáns aprobando o Plan Europeo de Pensións Individuais (PePP), todo un torpedo á liña de flotación dos sistemas públicos de pensións de Europa" y que consideran como un primer paso hacia un objetivo más amplio de privatizar los sistemas públicos de pensiones.

"Non puidemos evitar a súa aprobación a pesar do esforzo realizado", señalan, "pero non nos imos render, nin por iso, nin por ningún contratempo que teñamos".

Papel decisivo el 28-A

En este sentido, desde Coespe y Modepen insisten en que "estamos decididos a xogar un papel primordial e a ser decisivos nestas eleccións xerais" en las que lamentan que "non se debate absolutamente sobre os problemas da cidadanía, como pensións, sanidade ou dependencia" y piden que cuestiones de ese calado se introduzcan en las agendas de los partidos. Consideran que ese papel decisivo en las elecciones lo comenzaron a jugar ayer con las movilizaciones que se realizaron por todo el país, un día después del inicio de la campaña electoral.

"Es cierto que en esta batalla ya llevamos unos años, pero es ahora cuando realmente necesitamos demostrar que sí se puede", indican. "Pudimos con el Gobierno del PP y su 0,25 (en relación a la subida del 0,25% de las pensiones que llevó a cabo el Partido Popular), conseguimos la subida con el IPC el año pasado y este. Conseguimos, con nuestras movilizaciones, frenar algo la caída en barrena del Sistema Público de Pensiones", reivindican desde esta plataforma.

Sin embargo, Modepen lamentó y, a la vez, alertó de que "la amenaza sigue ahí", y ha responsabilizado a los "políticos del bipartidismo" de "contribuir a destruir el Sistema Público de Pensiones".