Inspecciones continuas de Hacienda y Turismo

Desde la entrada en vigor del decreto 12/2017 las viviendas vacacionales se incorporaron al Plan de inspección turística de Galicia y los propietarios de inmuebles de estas características, situados sobre todo en Sanxenxo y Portonovo, se encontraron este verano con la visita sorpresa de un inspector de Turismo en busca de una oferta irregular.

La Consellería evita facilitar el número concreto de inspecciones realizadas durante este año, pero puntualiza que "ata o momento non se impuxeron sancións".

Sin embargo, las inspecciones más frecuentes tuvieron lugar este año por parte de Hacienda. "Es un auténtico acoso. Los agentes de la Agencia Tributaria llamaban al timbre a horas muy tempranas, en viviendas ocupadas por turistas, sometiéndoles a preguntas a través del telefonillo, ofreciéndo una imagen penosa y patética", asegura Dulcinea Aguín.

Los inspectores cruzaron los datos de los inmuebles visitados con las declaraciones de la Renta de sus propietarios. "Y ahora están recibiendo requerimientos para que justifiquen los ingresos que declararon", explica la presidenta de Aviturga.

"A mí no me consta que se someta a esta presión, incluso persecución podrían decir, a ningún otro sector ni a ningún otro tipo de establecimiento". Para la presidenta de Aviturga no es casual que los propietarios de vivienda vacaciones reciban "presiones desde todos los frentes. Hay un poderoso lobby que quiere ahogar a los pequeños ahorradores que fruto del esfuerzo de toda una vida lograron comprarse un piso al que ahora quieren sacar el rendimiento económico que consideran oportuno", concluye,