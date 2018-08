Buena parte de la ciudad se cierra hoy al tráfico por el Campeonato de Triatlón

Las restricciones de tráfico y circulación con motivo de la celebración del Campeonato de España de Triatlón supondrán durante todo el día de hoy importantes cortes del tráfico rodado.

Comenzarán a las 7.45 y concluirán a las 21.30 horas para la celebración de las pruebas. Para ello se cerrarán las calles Buenos Aires, Corbaceiras y Uruguay y el campus universitario. Entre las 8.30 y las 17 horas no se podrá circular por la prueba ciclista por la N-550 entre Médico Ballina y la EP-0506 Barro. Tampoco por la PO224 subida a Pontillón do Castro y el cruce con EP-0018 en Santa María de Xeve. La carrera a pie cerrará parte del centro de la ciudad y el casco viejo entre las 10.30 y las 21.30 horas. Los vehículos no podrán entrar o salir de los garajes en las horas señaladas.

Además, no se puede estacionar en toda la zona por la que discurrirán las pruebas deportivas, lo que afectará a buena parte de la ciudad desde el campus universitario hasta el casco histórico.

La Policía Local advierte de que mover una valla colocada para tal fin conlleva una muleta de 3.000 euros.