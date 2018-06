El gobierno local arremete contra los "diagnósticos" de Rodríguez sobre el polígono

El gobierno local ha arremetido contra la concejala no adscrita, Vanessa Rodríguez, tras sus últimas declaraciones sobre el polígono de Nantes. Para el bipartito, esta edil "tiene tantas ganas de que el parque empresarial no salga adelante que, si la realidad no le da la razón, se dedica a pronosticar lo que el gobierno ni siquiera se ha planteado hacer".

Afirmó Rodríguez que como la depuradora de Meaño está saturada, el parque empresarial no se puede entregar a los propietarios y, por tanto, seguiría atascado un año más, y ya serían trece consecutivos. Para el equipo de gobierno que forman PP y SAL, "con el diagnóstico de Vanessa los vecinos de Sanxenxo ya saben lo que ocurriría si siguiera gobernando y dependiera de ella la gestión de este asunto".

"Afortunadamente", dice el gobierno de Martín, "ya no es así y nosotros, en lugar de conformarnos, hemos elaborado un listado de las obras pendientes, hemos consensuado un acuerdo con los propietarios en tres asambleas a las que, por cierto, ella asistió para poner palos en la rueda. Y ahora estamos ejecutando puntualmente el acuerdo, incluida una solución para la conexión con la depuradora de Meaño.

Subraya que "Rodríguez siempre tropieza con la misma piedra. El verano pasado se molestó por que el gobierno superó su nefasta gestión de la seguridad de la movida y de la vigilancia de las playas, teniendo que llegar Sanxenxo a renunciar a tres banderas azules en 2016 por su incompetencia. Y ahora, vuelve a pasarlo mal porque se pone en marcha el polígono".