El puente en el Ourense confinado: 115 vehículos obligados a dar la vuelta y casi 200 infracciones

El Centro de Coordinación (CECOR), creado el pasado 7 de octubre ante la entrada en vigor de las limitaciones de movilidad en Ourense y Barbadás para frenar el avance del Covid-19 hizo ayer balance del operativo desplegado durante el puente festivo para velar por el cumplimiento de las normas.

En total se llevaron a cabo 224 dispositivos de control en los que fueron identificadas más de 11.500 personas. La mayoría de los usuarios de las vías de entrada y salida del territorio confinado justificaron su desplazamiento, pero 115 vehículos fueron obligados a dar la vuelta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad por no acreditar suficientemente los motivos del viaje.

Asimismo, se realizaron 192 propuestas de sanción y 152 notificaciones sobre infracciones de la normativa sanitaria, unidas a la detención de una persona.

En la junta también se acordó el mantenimiento de los operativos de control conjuntos de los cuerpos de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales de Ourense y Barbadás para restringir la movilidad en ambos ayuntamientos, además del refuerzo de los dispositivos en las vías secundarias.

En el caso concreto de la Policía Local de Ourense, entre los días 9 y 12 se tramitaron 116 propuestas de sanción relacionadas con las restricciones impuestas por la Xunta en el epicentro de la llamada "bomba vírica". El 81% tienen que ver con las limitaciones más drásticas: 62 por reuniones de personas no convivientes y 32 por desplazamientos no autorizados. Los agentes redactaron también 14 actas de infracción a ciudadanos que no estaban utilizando la mascarilla, 4 por incumplimientos en terrazas de hostelería, 2 por consumo en interior de bares o cafeterías, 1 por exceder el horario de cierre y otra por consumo de tabaco sin respetar la distancia.