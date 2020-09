Fetega lleva a O Carballiño espectáculos en gallego y producidos en esta comunidad

El 31º Festival de Teatro Galego-FETEGA Celso Parada se desarrolla en O Carballiño del día 23 al 26, con apoyo de la Xunta,y una cartelera dedicada íntegramente a la escena del país, con espectáculos de sala, animación de calle. Y como novedades una Escuela del Espectador en sus actividades paralelas, orientada a aficionados y público en general, y la lectura dramatizada internacional de A farsa das zocas, con las que llegará a otras comunidades de España y a países como Alemaña, Francia, Portugal y Brasil.

El festival incorpora como director a Carlos Ledo. En la Casa da Cultura y el auditorio municipal se podrá ver las representaciones: Clausura de amor, de Cámara Negra Teatro, Os nenos da variola, de Pérez&Fernández (ambos coproducidos por el Centro Dramático Galego), O mel non caduca, de Ibuprofeno Teatro, A que non podes dicir Coca-cola?, de Avelina Pérez, Technologies, de Pedro Brandariz,Sexo débil.....o carallo !, de Arantxa Treus, Sempre o pensaches per nunca o dixeches, de Diana Sieira, y Proxecto Literarias. Todas integran el programa de sala, que junto a las sesiones de teatro de calle de la compañía Barafunda, se seleccionaron entre más de 100 propuestas recibidas para participar.

También la lectura dramatizada internacional de A farsa das zocas, de Carvalho Calero, a cargo de 50 personas voluntarias de los Centros de Estudos Galegos de distintos países, bajo la dirección desde Galicia por Vanesa Sotelo, y se podrá seguir por las redes sociales 30 minutos al día. La exposición Outra pel, outro rostro, dos mesas redondas, talleres, presentación del libro DramaturGA 20 y la conferencia Traxedias, Dramas, Comedias e Públicos, a cargo de Afonso Becerra, Premio Fetega de Honra 2020, son otras obras, además de la entrega de los Premios Dorotea Bárcena. El director de Agadic, Jacobo Sutil, destaca una cartera dedicada por entero al teatro en gallego y hecho en Galicia, y la incorporación de nuevas citas mediante la sección Sala online.