Espazo Común pregunta por la repetina desaparición de los aparatos de calistenia

Desde Espazo Común critican que el alcalde, Francisco Fumega, retirara los aparatos de calistenia tras una inversión de 8.000 euros de la Mancomunidad Turística y advertirle en julio que acudirían a la Valedora do Pobo.Y es que llevan meses pidiendo ver las facturas. El regidor explica que están depositados en la nave del concello ya que cuando se echó el cemento llovía mucho y quedaron mal colocados y se volverán a instalar.

Espazo Común recuerda que en enero se inauguró con gran bombo ante la prensa estos aparatos para practicar una modalidad de gimnasia conocida como calistenia. Los ubicó en la zona de As Barcias, en el parque municipal, ante lo que "mostramos nuestra disconformidad con el emplazamiento escogido. Demasiado alejado y obligando a emplear más hormigón en un espacio natural en el que deben primar otros elementos. Tampoco se tuvo en consideración el acuerdo de hacer un concurso de ideas para decidir el futuro de uno de los mejores recursos con los que cuenta nuestro pueblo".

Pidió en varias ocasiones información sobre la factura de estos aparatos "por resultarnos desproporcionada". Ante la insistencia en varios plenos, "el alcalde afirmó que existía una gran demanda y que la ubicación era la idónea". Del precio "no dio respuesta" y en el pleno de julio "ante un nuevo bloqueo en el acceso a la información y las facturas municipales, anunciamos que recurriríamos a la Valedora do Pobo. Pero "la reacción de Fumega no pudo ser más surrealista y sospechosa. Dos días después del pleno, los aparatos fueron arrancados con hormigón incluido sin que desde hace un mes sepamos que fue de los hierros de los 8.000 euros".